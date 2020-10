Confira o primeiro trailer da cinebiografia de David Bowie

Atualizado em 29 out 2020, 13h20 - Publicado em 29 out 2020, 14h30

Os fãs do lendário David Bowie poderão conhecer mais sobre sua carreira com a cinebiografia do astro, Stardust, que acaba de ganhar seu primeiro trailer. O filme será lançado nos Estados Unidos em 25 de novembro.

No Brasil, estará disponível digitalmente até o dia 5 de novembro na Mostra de São Paulo, pela plataforma do MostraPlay. Depois disso, apenas em 2021 o filme será lançado nos cinemas brasileiros.

O filme traz Johnny Flynn como Bowie, mostrando a fase inicial da carreira do artista e todas as influências musicais que formaram-no um dos grandes astros do rock. A produção é dirigida por Gabriel Range, que ficou conhecido por ter feito Death of a President, sobre o assassinato fictício de George W. Bush.

Assista ao trailer oficial, em inglês, abaixo:

