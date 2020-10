Como será o festival digital grátis da Netflix com atrações e celebridades

Atualizado em 29 out 2020, 10h19 - Publicado em 29 out 2020, 11h00

O festival digital da Netflix, Tudum ao Vivo está marcado para ocorrer entre os dias 3 e 5 de novembro a partir das 19h. Toda a programação poderá ser conferida pelo Youtube, pelo site do festival e também pelo Tik Tok. Da Netflix Brasil.

Várias celebridades já confirmaram presença. Noah Centineo, de Para Todos os Garotos; Madison Reyes e Charlie Gillepsie, de Julie and the Phantoms; a cantora Pabllo Vittar; Gloria Groove, de Nasce Uma Rainha; e Anitta vão participar.

Uma das atrações do festival é justamente a possibilidade de conversar com alguns dos artistas convidados. A Netflix vai promover o ChatRolê, em que fãs poderão ser escolhidos para um encontro virtual com seus ídolos. Além disso haverá bate-papos com os atores das séries e filmes do catálogo.

Ashley Park e Lucas Bravo, de Emily em Paris; o elenco de Sintonia – Jottapê, Bruna Mascarenhas e Christian Malheiros; Joel Courtney, o Lee de A Barraca do Beijo; Ana Valeria Becerril e Yankel Stevan, de Control Z; Felipe Castanhari diretamente do Mundo Mistério e o cantor Emicida, do documentário AmarElo, que estreia em dezembro, vão participar.

No site do Tudum também há gifs , figurinhas,pôsteres, vídeos e clipes disponíveis e atividades como “Jogo dos Privilégios” e “ Quem é você na Netflix”.

Serviço

Data: 3 a 5 de novembro

Onde: site oficial, YouTube e Tik Tok da Netflix

Horário: a partir das 19h

