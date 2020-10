‘Narcos: México’ é renovada para a 3ª temporada com duas novidades

Atualizado em 28 out 2020, 16h36 - Publicado em 28 out 2020, 18h00

Por Da Redação

Os fãs de Narcos: México já podem comemorar! A Netflix anunciou que a série foi renovada para a terceira temporada. E tem mais! O ator Wagner Moura voltará à produção, não como o personagem Pablo Escobar, mas na direção de dois episódios.

Além da novidade, a nova temporada contará com um novo showrunner, o cocriador da série Carlo Bernard. Até a segunda temporada, quem comandava a produção era Eric Newman, que também foi o responsável por gerenciar a primeira série de Narcos, centrada na história de Escobar.

Em nota, Newman comentou a despedida: “Carlo foi a primeira pessoa que eu conversei sobre esse projeto há cerca de dez anos. Estou extremamente satisfeito por deixar a direção da terceira temporada de ‘Narcos: México’ em mãos tão competentes”.

De acordo com a sinopse, a nova temporada será ambientada nos anos 1990, no momento em que o tráfico de drogas se globaliza. Além disso, a sequência “examina a guerra que eclode depois da fragmentação do império de Felix”.

Veja, abaixo, a prévia da nova temporada:

This empire is only getting stronger. Narcos: Mexico is coming back for Season 3. pic.twitter.com/Ps9znTXWlz — Narcos (@NarcosNetflix) October 28, 2020

