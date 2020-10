Primeiras imagens de Javicia Leslie como Batwoman são divulgadas

Atualizado em 27 out 2020, 14h26 - Publicado em 27 out 2020, 11h34

Por Da Redação - Atualizado em 27 out 2020, 14h26 - Publicado em 27 out 2020, 11h34

As primeiras imagens de Javicia Leslie como Batwoman foram divulgadas na última segunda-feira (26) nas redes sociais da série. A atriz irá substituir Ruby Rose, que deixou a produção após o fim da primeira temporada.

A frase “Tornando-se sua própria Batwoman” foi publicada no Twitter, no perfil oficial da série, que é transmitida pelo canal CW.

Javicia foi escalada para interpretar Ryan Wilder, uma nova personagem que assumirá a identidade da justiceira na segunda temporada, cuja estreia está prevista para janeiro de 2021. A atriz é a primeira negra e bissexual a interpretar a Batwoman.

Ryan foi celebrada pela comunidade LGBTQI+. Assumidamente lésbica, a personagem vive um momento de transformação, dedicando-se à luta após ter passado anos traficando drogas e fugindo da polícia de Gotham City. Além das imagens, a CW também divulgou a descrição da personagem, veja abaixo:

“Ryan Wilder está prestes a se tornar a Batwoman. Ela é carismática, bagunceira, um pouco desastrada e indomada. Ela também não é nada parecida com Kate Kane, a mulher que vestiu o bat-traje antes dela. Com ninguém em sua vida para vigiá-la, Ryan passou anos como traficante de drogas, se esquivando da DPGC e mascarando sua dor com hábitos ruins. Hoje, Ryan vive em uma van com sua planta. Uma garota que poderia roubar leite para um gato de rua e também te matar com as mãos limpas, Ryan é o tipo mais perigoso de lutadora: altamente qualificada e descontroladamente indisciplinada. Uma lésbica assumida. Atlética. Selvagem. Apaixonada. Falível. E não faz muito o estilo do herói americano estereotipado”.

No mês passado, durante painel da DC Fandome, Javicia falou com os fãs sobre seu papel. “Interpretar alguém que representa minha comunidade não é comum para uma atriz. É poderoso. Sinto que tudo que está acontecendo agora é o que precisamos. Precisamos ver representatividade. Sou muito agradecida a Warner e aos produtores. O elenco de ‘Batwoman’ é pura representatividade“, afirmou.

Reação dos fãs ao novo visual de Batwoman

As imagens divulgadas da nova Batwoman deixaram os fãs eufóricos nas redes sociais. Veja algumas das reações a seguir:

imagina respirar o mesmo ar que uma batwoman assim pic.twitter.com/8IbKUQhUgb — heroina do lixo (@dcucomics) October 26, 2020

mudaram o uniforme, tiraram aquela peruca horrível dela pra ela com o cabelo cacheado. comparado com o anterior esse é o melhor visual da batwoman, a DC prometeu e cumpriu pic.twitter.com/IxDLyfdxxj — ivy 🔮 THE WITCHES SPOILERS (@merawitches) October 26, 2020

A nova Batwoman é uma mulher negra e bissexual, o poder que essa mulher exala pic.twitter.com/ApF76o1WnK — clara🤰🏻 (@akaMcGrah) October 26, 2020

sim eu chorei vendo a foto da batwoman pq o cabelo dela é igualzinho ao meu — rosaᵏᵖ⁵ loves Mel Scrofano (@orphnkp) October 27, 2020

A javicia leslie como batwoman não é 8 maravilha do mundo pq Ela é a primeira pic.twitter.com/YsLE4xUFte — lili 9¾ʬ⁸⁴🍬 (@alianovacarter) October 26, 2020

