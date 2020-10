Festival Varilux homenageia Godard em vinheta de sua 11ª edição

Atualizado em 26 out 2020, 16h19 - Publicado em 26 out 2020, 17h00

Por Da Redação - Atualizado em 26 out 2020, 16h19 - Publicado em 26 out 2020, 17h00

Foi lançada nesse último final de semana a vinheta da 11ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês. Consolidado como maior mostra de filmes franceses fora da França, este ano ela será realizada entre 19 de novembro e 3 de dezembro por todo o Brasil.

Embalada pela trilha sonora do clássico Acossado, obra de Jean-Luc Godard que completou 60 anos este ano, a vinheta traz trechos dos filmes integrantes da edição de 2020 do evento. Ao todo, 19 produções estão confirmadas, sendo um documentário e 18 longas-metragens de ficção que abrangem gêneros como drama, comédia e animação, entre outros.

Com pouco mais de um minuto de duração, o vídeo permite que o público veja as primeiras imagens de obras ainda inéditas em nossos cinemas. Lá está, por exemplo, a comédia A Boa Esposa, de Martin Provost, em que Juliette Binoche interpreta Paulette Van Der Beck, a diretora de uma escola que treina adolescentes para serem perfeitas donas casa. Após a morte de seu marido, porém, e em meio as mudanças sociais dos protestos franceses de 1968, ela e as alunas começam a questionar suas crenças e as tradições impostas às mulheres.

Numa linha mais dramática, mas mantendo o protagonismo feminino, A Garota da Pulseira, dirigido por Stéphane Demoustier, acompanha o julgamento de Lise, uma adolescente de 16 anos acusada de matar a melhor amiga e que tem sua vida vasculhada e minuciosamente examinada pelo júri.

Por causa da pandemia do coronavírus, os cinemas terão a opção de programar o festival em datas diferentes até o final de fevereiro de 2021. O importante, segundo a Bonfilm, responsável pela produção do evento, é que as obras cheguem ao público em todo o país, contribuindo para a retomada dos cinemas. O número de cidades e estabelecimentos participantes ainda está em fase de definição.

Continua após a publicidade

Confira abaixo a vinheta do Festival Varilux:

Estou com câncer de mama. E agora?