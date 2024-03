Como cada país celebra a Páscoa? Descubra 9 tradições diferentonas

Quem aí não ama a Páscoa? Aqui no Brasil, costumamos nos reunir com a família para aquele tradicional almoço de domingo, com direito a pratos como bacalhau e, claro, os tão amados ovos de Páscoa. Porém, nem todo país possui esses mesmos hábitos. Aliás, em alguns locais, como a Itália e a França, é possível encontrar algumas tradições bem específicas do feriado. Ficou curiosa? Então confira a seguir como cada país celebra a Páscoa:

1. Estados Unidos

Algumas tradições famosas, como a caça aos ovos de Páscoa, também acontecem nos Estados Unidos. Contudo, diferente dos almoços tão queridos pelos brasileiros, os americanos optam por um verdadeiro jantar de Páscoa, repleto de refeições especiais que comumente incluem presunto assado.

Para temperá-lo, os estadunidenses costumam utilizar molho de mostarda ou uma cobertura doce, como uma mistura de açúcar mascavo e mel.

Também não podemos esquecer do “egg rolling”, competição promovida anualmente pela Casa Branca. Nela, os pequenos precisam rolar ovos decorados até alcançarem a linha de chegada.

2. Itália

Além das missas especiais e procissões por todo o país, um diferencial da Páscoa na Itália é a ‘quebra de olhos vermelhos’. A tradição é uma brincadeira onde os membros da família competem para ver quem tem o ovo mais resistente.

Primeiro, os ovos são cozidos. Depois, são tingidos de vermelho, simbolizando o sangue de Cristo. Ao final, são quebrados uns contra os outros para determinar o vencedor.

Inclusive, na manhã de sábado, véspera de Páscoa, não é incomum que os italianos levem uma cesta com alimentos típicos do feriado para a igreja, com o intuito de serem abençoados pelo padre. Essas comidas geralmente incluem pão, queijo, ovos, salame e outras iguarias locais.

Durante o almoço no domingo, o destaque fica para as sobremesas, que podem incluir a deliciosa “pastiera” (uma torta de ricota e grãos de trigo), “colomba” (um bolo de Páscoa em forma de pomba) e, claro, o “uova di cioccolato” (ovos de chocolate).

3. Grécia

Na Grécia, a Páscoa ortodoxa é comemorada com uma série de rituais religiosos e festividades. A mais famosa entre elas é o “tsoureki“, um pão doce trançado que é preparado especialmente para a ocasião. Assim como os italianos, os gregos também realizam a quebra de ovos vermelhos, simbolizando o renascimento e a ressurreição.

Contudo, não é somente os ovos que são quebrados na Grécia: no domingo de Páscoa, as famílias se reúnem para jogar potes feitos de barro pela janela. O intuito é fazer tanto barulho a ponto de afastar as energias negativas.

4. França

É impossível falar da Páscoa na França sem citar o tradicional omelete de Páscoa, preparado nas ruas de Haux (vila no sudoeste do país) com cerca de 5 mil ovos. Uma quantidade nada modesta, não é mesmo?

Após o preparo, a comida é dividida entre a população da cidade (que conta com aproximadamente 795 pessoas). Aliás, há quem diga que essa tradição vem desde a época de Napoleão.

Também não podemos esquecer da especialidade francesa de Páscoa: o saboroso “Agneau Pascal”, cordeiro assado servido como prato principal no almoço de domingo.

Na hora da sobremesa, além dos ovos de Páscoa, as famílias costumam se deliciar com o “pain d’épices”, um pão doce feito com farinha de trigo, mel e uma mistura de especiarias, como canela, cravo, noz-moscada, gengibre e, às vezes, anis.

5. Espanha

Na Espanha, a Semana Santa é celebrada com grande fervor religioso, especialmente em cidades como Sevilha e Valladolid, onde ocorrem impressionantes procissões.

Aliás, é neste período que acontecem representações dramáticas da Paixão de Cristo, conhecidas como “pasos”, que são seguidas por multidões de fiéis pela rua.

Além do tradicional cordeiro assado, as “torrijas”, espécie de rabanada espanhola, aparecem em quase todas as mesas do país durante o almoço de Páscoa.

6. Alemanha

A Alemanha, de todos os países, talvez seja o que possui o jeito mais singular de comemorar a Páscoa. Começando pelas Osterbrunnen, as famosas ‘Fontes de Páscoa’. Nessa tradição, fontes públicas são decoradas com ovos de Páscoa coloridos e pintados à mão, criando uma exibição vibrante.

Em algumas regiões da Alemanha, especialmente no norte do país, é comum acender fogueiras na noite do sábado de Páscoa. Essas fogueiras, conhecidas como “Osterfeuer“, simbolizam a vitória da luz sobre as trevas, sendo acompanhadas por festividades com música, dança e comida.

Também não podemos esquecer do “Osterbrot”, elemento essencial na culinária de Páscoa da Alemanha. Trata-se de um pão doce feito com especiarias, frutas cristalizadas e nozes que pode ser apreciado tanto no café da manhã quanto no brunch de Páscoa.

7. Rússia

Na Rússia, destaca-se a tradição do “pashka”, um doce tradicional feito com queijo fresco, manteiga e frutas, moldado em formato de cúpula. Os russos também costumam pintar os ovos de Páscoa de vermelho, a fim de simbolizar o sangue de Cristo.

Vale lembrar que a maioria dos nativos segue a Igreja Ortodoxa Russa. Com isso, a Páscoa acaba sendo comemorada de acordo com o calendário juliano, que geralmente é algumas semanas após a Páscoa celebrada no calendário gregoriano (que seguimos no Brasil).

8. Suécia

Lembrando a tradição de Halloween, na Suécia as crianças saem no feriado batendo de porta em porta em busca de doces. Além disso, é comum que muitos suecos façam seus próprios ovos de Páscoa, os recheando com chocolates e balas.

9. México

Por fim, o México tem o costume de confeccionar tapetes de serragem colorida, conhecidos como “alfombras”, que decoram as ruas por onde passam as procissões de Páscoa.

Assim como nós brasileiros, os mexicanos não dispensam o bom e velho bacalhau durante o almoço de domingo. Na hora da sobremesa, destaca-se a “capirotada”, sobremesa feita com pão, queijo, nozes e frutas secas.

