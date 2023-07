Cinema japonês contemporâneo ganha sessões na Cinemateca Brasileira

A Cinemateca Brasileira e a Fundação Japão, apresentam uma seleção de filmes que destaca a força e a variedade do cinema japonês contemporâneo. Durante os dias 30 de junho a 9 de julho estarão exibindo alguns dos maiores sucessos do japoneses nos últimos anos. Na mostra tem filmes dirigidos por veteranos do cinema como Takahisa Zeze e Tetsu Maeda, além de cineastas iniciantes como Kohei Yoshino.

Mostra Cinema Japonês Contemporâneo

Dentre os filmes em exibição está o thriller In the Wake de Takahisa Zeze (2021), baseado no Grande Terremoto de Tōhoku, e And So The Baton is Passed (2021) do diretor japonês Tetsu Maeda. Além disso, também contará com peças de live-action e animação para retratar a indústria de animes, como em Anime Supremacy! (2022), de Kohei Yoshino.

Serão exibidos dois filmes dirigidos por Keisuke Yoshida serão exibidos na mostra, Blue e Intolerance, ambos de 2021 e permeados de situações que exploram a complexidade das relações humanas, enquanto o suspense Lesson in Murder (Kazuya Shiraishi, 2022) revela uma trama de manipulação entre um serial killer e um jovem de seu passado.

Todas as sessões são gratuitas e os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão.

Cinemateca Brasileira: Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana

Programação

30 de junho

19h: BLUE (2021, Keisuke Yoshida)

1º de julho

16h: And So The Baton is Passed / Soshite, Baton wa Watasareta (2021, Tetsu Maeda).

2 de julho

17h: Anime Supremacy! / Haken Anime! (2022, Kohei Yoshino) — adaptação live-action de livro homônimo.

7 de julho

18h: Lesson in Murder / Shikeini Itaru Yamai (2022, Kazuya Shiraishi).

8 de julho

13h: In the Wake / Mamorarenakatta Monotachi he (2021, Takahisa Zeze).

9 de julho

15h: Intolerance / Kuhaku (2021, Keisuke Yoshida)