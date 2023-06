Aquarius: conheça novo streaming focado em bem-estar

Lançada neste mês de junho, a Aquarius chega como mais uma opção no mercado de plataformas de streaming, tendo como foco produções de audiovisual sobre o bem-estar e a saúde do corpo, da mente, das sociedades e do meio ambiente. A plataforma foi idealizada por Bruno Wainer, sócio e CEO da Downtown Filmes, distribuidora de sucessos nacionais como Minha Mãe é Uma Peça.

A criação do serviço veio após uma “crise de angústia” vivenciada por Wainer em 2020, na qual ele se viu no caminho pela procura do bem-estar emocional. “Uma das ferramentas da terapia era ver filmes sobre autoconhecimento e aquele processo não apenas me tirou do fundo do poço, mas me fez olhar a vida de outra forma. Notei que os filmes me chegavam sempre de modo obscuro, sem qualidade, sem legendas. Ai, tive o insight. Resolvi criar Aquarius para compartilhar com o máximo possível de pessoas os benefícios que obtive”, afirmou sobre a iniciativa.

O catálogo inicial conta com 100 títulos e lançamentos mensais de produções nacionais e internacionais, sendo dividido em seis categorias que abrangem temas relevantes para a vida contemporânea, são elas: Espiritualidade, Saúde & Bem-Estar, Meio Ambiente, Ciência & Tecnologia, Artes e Saber & Sociedade, com nomes como o de Greta Thunberg. A Aquarius possui uma curadoria especializada do jornalista, pesquisador e dramaturgo Luiz Felipe Reis, elaborada para proporcionar uma experiência cinematográfica de alta qualidade.

“Já compramos 200 títulos e mais de 500 já foram vistos e aprovados. Qualidade cinematográfica, mensagens positivas e conteúdo relevante dentro das temáticas que a plataforma aborda são os critérios de seleção”, afirma o idealizador. E a plataforma não conta apenas com documentários, também oferece séries originais, programas de entrevistas, palestras inspiradoras

Além disso, a iniciativa tem o lançamento exclusivo do documentário autobiográfico Eu – a estreia de Ludmila Dayer na direção de longas-metragens –, que retrata o processo de recuperação da atriz, diagnosticada recentemente com a síndrome do pânico e o vírus Epstein-Barr. Os créditos do projeto trazem a cantora Anitta, como produtora associada, e Fernanda Souza que, além de assinar a produção executiva, participa no filme como atriz convidada.

A plataforma está disponível para assinatura, e você poderá acessá-la através de diferentes dispositivos, como celulares, Smart TVs, tablets e computadores. Para se tornar um assinante, basta visitar o site oficial da Aquarius e escolher um dos planos disponíveis, custando a partir de R$ 33,90.