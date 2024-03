Casa Clã 2024: tudo o que rolou no maior evento feminino da Abril

A Casa Clã 2024, maior evento feminino da Abril, com curadoria de CLAUDIA e Boa Forma, foi um sucesso absoluto. Durante três dias de evento (8 a 10/3), o casarão recebeu a presença de grandes nomes como Claudia Raia, Astrid Fontenelle, Bela Gil, Nanda Costa e mais. A seguir, você confere um resumo de tudo o que aconteceu por lá:

Sexta-feira (8/3)

A sexta-feira na Casa Clã se iniciou com um deslumbrante almoço assinado pela chef Helena Rizzo, que trouxe receitas que são a sua marca registrada. No couvert, o pão da Padoca do Maní, um de seus empreendimentos, marcou presença. Lascas de polvilho, coalhada seca, queijo de cabra com pimenta rosa e manteiga também foram alguns dos elementos que tornaram a abertura do evento ainda mais saborosa. O menu principal contou com o peixe do dia com banana-da-terra e brócolis, e a opção vegetariana: talharim de pupunha ao molho de parmesão e azeite de trufas brancas.

Logo em seguida, os participantes puderam mergulhar em inúmeras reflexões propostas através dos talks. O primeiro, sobre estética sem etarismo, trouxe a atriz Claudia Raia, acompanhada da executiva Giovana Pacini, com mediação de Helena Galante, diretora de CLAUDIA e Boa Forma, discutindo sobre a construção de uma autoimagem positiva em uma sociedade pautada em padrões estéticos irrealistas.

Depois, foi a vez de Nanda Costa e Lan Lahn, acompanhadas de nossa editora-chefe Karin Hueck, debaterem novas formas de maternar.

A colunista de finanças Paola Carvalho também entrevistou Bela Gil sobre seu livro “Quem vai fazer essa comida?”, obra que pontua o trabalho invisível das mulheres que alimentam o mundo e movimentam de 10 a 40% do PIB de todos os países.

E para fechar a programação das mesas com chave de ouro, a colunista Paola Carvalho falou com Adriana Teixeira e Andrea Abelleira acerca dos desafios enfrentados por mulheres empreendedoras.

Continua após a publicidade

Terminado os talks, o Happy Hour, comandado por La Cura, espaço especializado em rotisserie e eventos, criado pelo chef Ivan Santinho, agitou o casarão de Higienópolis. Às 20h00, Xenia França, capa de março em CLAUDIA, entregou um pocket show que emocionou todos os presentes.

Sábado (9/3)

A manhã do sábado começou agitada, com aulas gratuitas de yoga, workout funcional e ballet fly flex. Às 10h00, Carol Celico e Pri Borgonovi Caribé deram início à programação de talks falando sobre os desafios (e alegrias) da maternidade tardia. Depois, Dra. Debora Gagliato, ao lado da Dra. Karina Fontão, trouxeram relatos esperançosos de mulheres que venceram o câncer de mama

Continua após a publicidade

Paola Carvalho retornou aos talks da Casa Clã 2024 para propor uma provocação acerca dos desafios de ser uma mulher multitasking. Na ocasião, Renata Spallicci, vice-presidente executiva da Apsen, participou da conversa.

Em um dos pontos altos da programação, Astrid Fontenelle, capa da edição de aniversário de 62 anos de CLAUDIA, adentrou o casarão para falar sobre a alegria de viver cada fase da vida sem ceder às pressões etaristas.

Em seguida, Iane Kestelman, presidente da associação de TDAH do Brasil, e a psiquiatra Fabricia Signorelli explicaram todas as facetas do Transtorno de Déficit de Atenção (e como a condição se apresenta de forma específica para mulheres).

Continua após a publicidade

Para acalmar os ânimos após uma série de mesas e debates urgentes, Helena Galante convidou a psicóloga Ediane Ribeiro para a gravação ao vivo do podcast ‘Jornada da Calma’, onde ambas discutiram saúde mental e as ferramentas do dia a dia que podem potencializar o nosso bem-estar. O encerramento do dia ficou por conta da cantora Mahmundi, que entregou uma performance repleta de hits e grandes emoções.

Domingo (10/3)

No último dia de evento, a Casa Clã 2024 proporcionou um delicioso brunch, assinado por Tássia Magalhães, que foi acompanhada de um intimista sarau na varanda, com as participações da romancista Liana Ferraz, a escritora Vivi Duarte, a pesquisadora de relacionamentos Carol Tilkian e a poeta Cris Rioto. Juntas, elas recitaram textos e poemas sobre as infinitas nuances do amor, propondo reflexões acerca do que significa o afeto para cada um de nós.

Continua após a publicidade

A Casa Clã 2024

A Casa Clã é o maior evento feminino da Editora Abril. Iniciado no Dia Internacional da Mulher, e se estendendo por todo o fim de semana (de 8 a 10 de março de 2024), esse encontro presencial reuniu em São Paulo artistas, atrizes, cantoras, empresárias e ativistas para debater temas de interesse do universo feminino.

Casa Clã 2024 é um evento com curadoria de @claudiaonline e @boaforma, que tem o oferecimento de @astrazenecabr @merzaesthetics_br @rededor_oficial_star @apsenfarmaceutica @aguasprata @labasqueoficial @donadodoce @ecoflamegarden @studiow.