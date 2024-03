Xenia França entrega vocais poderosos na Casa Clã 2024

Na sexta-feira (8), Dia Internacional das Mulheres, Xenia França marcou a abertura da Casa Clã 2024, maior evento feminino da editora Abril, com uma performance inesquecível. Antes de subir ao palco, Helena Galante, diretora de CLAUDIA e Boa Forma, introduziu a artista citando uma de suas falas na entrevista da capa de março.

“Eu sou atenta à vida, porque a vida está o tempo todo se comunicando comigo de mil formas. E se eu não estiver atenta à vida, vou estar atenta ao quê?”, disse. E, sem dúvidas, assim que Xenia subiu ao palco acompanhada apenas de um dos membros de sua banda, todos tinham apenas uma opção: fixar os olhos na estrela.

O set acústico apresentado pela cantora passeou por alguns de seus maiores sucessos, como “Lua Soberana”, “Gente Aberta”, “Oxum”, “Furta-Cor” e “Cansaço”.

Como de costume, os vocais poderosos de Xenia preencheram o Casarão Higienópolis por completo, fazendo com que o público entrasse em uma espécie de transe — tamanha a emoção e energia em sua maneira de interpretar as canções.

Em um dos momentos mais espontâneos da noite, a cantora chegou a brincar com as suas letras românticas, afirmando que, caso houvesse alguém com o coração partido na plateia, as coisas tenderiam a ficar ainda mais intensas.

E ela não mentiu: ao observar atentamente, muitos estavam com os olhos marejados pela apresentação de Xenia. Ao final, a estrela foi ovacionada, deixando todos os espectadores extasiados com o seu talento.

A seguir, você escuta o último disco lançado por Xenia França, “Em Nome da Estrela” (2022):

A Casa Clã 2024

A Casa Clã é o maior evento feminino da Editora Abril. Iniciado no Dia Internacional da Mulher, e se estendendo por todo o fim de semana (de 8 a 10 de março de 2024), esse encontro presencial reuniu em São Paulo artistas, atrizes, cantoras, empresárias e ativistas para debater temas de interesse do universo feminino.

