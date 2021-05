ONG vende pôsteres de filmes nacionais para ajudar profissionais do audiovisual

A Organização Sem Fins Lucrativos Plano Sequência acaba de lançar mais uma campanha para apoiar profissionais do audiovisual por meio de uma galeria virtual com cartazes de grandes filmes do cinema nacional.

As 60 obras, que incluem títulos como O Auto da Compadecida, Cidade de Deus, e Que Horas Ela Volta?, estão disponíveis para compra em formatos de souvenires e quadros emoldurados.

A venda dos produtos será totalmente revertida para os profissionais que precisam de ajuda, assim como aconteceu na primeira ação da ONG, que ajudou mais de 500 famílias com a quantia de 430.000,00 reais arrecada durante quatro meses em uma outra galeria virtual.

Os cartazes foram doados por empresas do setor, como Lc Barreto, Paranoid, Gullane, O2, Conspiração, HB Filmes, Globo Filmes, Desvia, Zazen, Casa de Cinema de Porto Alegre, Prodigo, Rec, Carnaval, Cinco da Noite, Bravura e Primo Filmes.

Para comprar os cartazes e ajudar a classe de profissionais do audiovisual, basta acessar o site da organização clicando aqui.