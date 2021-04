Natalie Portman vai estrelar filme inspirado em livro de Elena Ferrante

Natalie Portman será protagonista do longa “Dias de Abandono”, filme inspirado no livro de mesmo nome da escritora italiana Elena Ferrante. O novo longa da HBO, que já está em fase de pré-produção, terá roteiro e direção de Maggie Betts, vencedora do prêmio de cineasta revelação no Festival de Sundance, em 2017, por Novitiate.

Ferrante, autora da famosa Tetralogia Napolitana, permanece com sua identidade mantida em segredo e estará à frente da produção-executiva, junto de Portman.

O romance de 2002 traz a história de Olga, uma mulher que abandonou seus próprios sonhos por uma vida doméstica estável, e é abandonada pelo marido com os filhos. A escritora escondida pelo misterioso pseudônimo utiliza suas palavras cortantes e sua clareza brutal para percorrer o turbilhão emocional vivido pela personagem após um casamento fracassado. Traída e se sentindo abandonada pelo marido, Mario, a personagem enfrenta conflitos internos em meio à nuvem cinzenta da desolação e da nova e inquietante realidade que se apresenta.

A produção será a segunda adequação da obra para o cinema. A primeira foi às telonas em 2005, dirigida pelo cineasta italiano Roberto Faenza, e vencedora da categoria melhor direção no Festival Internacional de Cinema de Veneza.