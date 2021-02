Artistas nacionais que vão tocar na rádio em 2021

A indústria da música mudou bastante nas últimas décadas. Antes, para lançar uma canção, era preciso ter contatos nas rádios. E dependendo do horário em que a música era tocada e do destaque dado a ela, podia estourar e virar um sucesso internacional.

Hoje, há gravadoras independentes, streamings, lançamentos que ocorrem em plataformas diversas, como o Instagram. Por um lado, isso aumenta as chances de virar um músico conhecido. Por outro, dispersa ou ouvintes, tornando um desafio se manter relevante por anos.

A jornalista Fabiane Pereira, 39 anos, sempre foi curiosa para encontrar artistas e canções que não conseguem atenção do mainstream. Ela está há nove anos à frente do Faro, programa musical que vasculha a área atrás de quem não tem o destaque que merece. No dia 25, às 22 horas, o programa estreia na Nova Brasil FM, levando nomes diversos a mais de duas milhões de pessoas por mês.

Num ano tão incerto, com tantas inseguranças, a música virou um baita entretenimento, que nos acompanha nos dias difíceis da pandemia. Pedimos para Fabiane adiantar alguns destaques de artistas que ela vai tocar em seu programa e que merecem ser ouvidos.

“Não consigo medir o que vai bombar ou estourar nas paradas de sucesso, esse poder é do público. Mas gosto de garimpar na internet nomes que tem potencial radiofônico e que ainda não tocam nessa mídia. E são muitos que são estabelecidos no mercado, com números expressivos nas redes mas ainda sem espaço no rádio”, conta a ganhadora do prêmio WME Awards, em 2019, por melhor jornalista de música.

1- Céu

Maria do Céu Whitaker Poças começou a se destacar na mídia em 2005 com disco Céu, que depois virou internacionalmente conhecido. Ela canta MPB, samba, hip-hop, afrobeat, jazz e R&B.

2- Criolo

Kleber Cavalcante Gomes, conhecido como Criolo, é um cantor, rapper, compositor e ator brasileiro. Ele foi indicado ao Grammy Latino de 2019.

3- Luedji Luna

Luedji Gomes Santa Rita é uma cantora e compositora de MPB.

4- Emicida

Leandro Roque de Oliveira, o Emicida, é rapper, cantor e compositor. É considerado uma das maiores revelações do hip hop do Brasil da década de 2000.

5- Johnny Hooker

John Donovan Maia, Johnny Hooker, é cantor, compositor, ator e roteirista brasileiro. Vencedor do Prêmio da Música Brasileira como melhor cantor na categoria Canção Popular.

6- Zé Manoel

José Manoel de Carvalho Neto é compositor, cantor e pianista pernambucano. Lançou, em 2015, o disco Canção e Silêncio, com patrocínio da Natura Musical.

7- Duda Beat

Eduarda Bittencourt Simões, a Duda Beat, é apelidada pelo fãs de rainha da sofrência pop. Ganhou o Troféu APCA de revelação de 2018 e teve o álbum de estreia incluído na lista dos dez melhores discos nacionais do ano da revista Rolling Stone.

8- Banda Gilsons

Formada por filhos e netos do cantor e compositor Gilberto Gil: José Gil, Francisco Gil e João Gil.

9- Júlia Mestre

Júlia Mestre é cantora, compositora e instrumentista. Nas suas músicas, fala sobre um mundo mais feminino.

10- Letícia Letrux

Letícia Pinheiro de Novaes, é atriz, escritora, cantora, compositora e instrumentista brasileira. Nos anos 2000, juntamente com o multi-instrumentista e compositor Lucas Vasconcellos, formava a banda Letuce, que acabou em 2016.