Após três temporadas, Netflix anuncia cancelamento de ‘Santa Clarita Diet’

Depois de três temporadas, sendo que a mais recente delas estreou em março deste ano, “Santa Clarita Diet”, série original Netflix protagonizada por Drew Barrymore, acaba de ser cancelada pelo serviço de streaming.

A notícia foi confirmada por meio de um comunicado divulgado por Victor Fresco e Tracy Katsky, criadores da série, na noite de sexta-feira (27):

“Assim como fez o nosso público, nós apostamos todas as fichas [nos personagens] em Sheila e Joel. O relacionamento deles, mesmo diante de adversidades, foi inspirador tanto para se criar quanto para se assistir, e na maior parte do tempo eles eram engraçados, o que é importante em uma comédia. Sentiremos falta da série, mas estamos orgulhosos do trabalho que fizemos e sempre apreciaremos o amor e o entusiasmo que sentimos em nosso público. Se dependesse deles, Sheila e Joel continuariam aí por mais dez mil anos”, escreveram.

A Netflix também falou brevemente sobre o cancelamento, e aproveitou o espaço para agradecer ao elenco e à equipe de produção do título:

“O mundo nunca havia conhecido uma ‘comédia com zumbis’ até Santa Clarita Diet, e agradecemos ao criador Victor Fresco por trazer essa ideia à Netflix. Nosso eterno reconhecimento aos incríveis Drew Barrymore e Timothy Olyphant, que estiveram totalmente dentro dessa com um talento incomum para a comédia, o que fez com que Sheila e Joel Hammond tivessem uma vida vibrante, apesar de um deles ser um morto-vivo. Somos gratos a Victor, Drew, e Timothy, junto com os produtores-executivos Tracy Katsky, Aaron Kaplan, Chris Miller e Ember Truesdell e ao elenco fantástico, incluindo Liv Hewson e Skyler Gisondo, e à equipe por ter feito três temporadas hilárias para que os membros da Netflix possam descobri-las pelos próximos anos”, falou a empresa, também em declaração à imprensa.

A Sheila de ‘Santa Clarita Diet’ foi o primeiro papel contínuo de Drew Barrymore em uma série de televisão. A notícia do cancelamento vem junto com algumas mudanças internas no portfólio da Netflix, que em março passado também anunciou que “One Day At A Time” seria igualmente descontinuada.