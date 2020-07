13 documentários e shows de rock para todos os gostos

Dia 13 de julho é Dia Mundial do Rock. A data, celebrada internacionalmente, é por causa do histórico Live Aid, realizado há 35 anos, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Os shows foram uma evolução do vídeo Do They Know It’s Christmas, composto por Bob Geldof para arrecadar fundos e ajudar as crianças que passavam fome na Etiópia. Todas as grandes estrelas da música na época participaram gratuitamente das apresentações, que foram transmitidas ao vivo para o mundo todo. De Madonna a Queen, U2, Paul McCartney, Sting, as grandes estrelas contribuíram para o evento.

A sugestão da data ficar conhecida como o Dia Mundial do Rock a partir desse dia foi de Phil Collins. E funcionou. Desde então, a data é lembrada anualmente pelos fãs e artistas.

Nada melhor do que aproveitar para ver alguns documentários incríveis sobre algumas lendas do Rock disponíveis nas plataformas de streaming, como Netflix e Amazon Prime Video. Vamos lá!

AMAZON Prime Video

Rita Lee – Ovelha Negra

Documentário sobre da maior rockeira do Brasil. Veja o trailer aqui.

Meu Nome é Elza Soares

Elza é mais do rock, mais do que qualquer gênero. Documentário relembra momentos importantes da artista que completou 90 anos recentemente. Veja o trailer aqui.

Coldplay – A Head Full of Dreams

Documentário com várias passagens da superbanda pelo palco. Veja o trailer aqui.

Can’t Stand Losing You – Sobrevivendo ao The The Police

Documentário que acompanha a tentativa dos músicos de retomarem uma das maiores bandas dos anos 1980s. Veja o trailer aqui.

Spirits in The Forest – Depeche Mode

A banda cultuada ao redor do mundo trouxe a turnê ao Brasil, em 2018. Sucessos, visual e energia contagiantes. Veja o trailer aqui.

The Beatles: Vida

Documentário da banda que mudou tudo e que se separou há 50 anos. Veja o trailer aqui.

Netflix

Keith Richards: Under The Influence

Documentário sobre a o guitarrista lendário do Rolling Stones.

Mystify: Michael Hutchence

Excelente documentário sobre a vida trágica do vocalista da banda australiana.

Springsteen: Broadway

O show intimista que encantou a Broadway, onde Bruce Springsteen relembra sua vida e carreira

John e Yoko: Above Us Only Sky

Os bastidores da vida e criação de um dos álbuns mais icônicos do rock

Raul Seixas: O Início, o Fim e o Meio

A história de um dos grandes mitos do rock nacional.

Globoplay

Rock In Rio – Melhores Momentos 2019

Apresentações de Red Hot Chilli Peppers, Bon Jovi, The Muse e muitas outras bandas que passaram pelo palco de um dos maiores festivais de rock do país. Clique aqui.

Lollapalooza – Melhores Momentos 2019

Apresentações de Lenny Kravitz, Snow Patrol, Greta Van Fleet, Kings of Leon e outras que se apresentaram em São Paulo no ano passado. Clique aqui.

