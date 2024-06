Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir; veja como comprar ingressos

Fernanda Montenegro celebra seus 80 anos de carreira fazendo a leitura de textos da filósofa francesa Simone de Beauvoir (1908-1986) no Teatro Raul Cortez, que fica no Sesc 14 Bis, em São Paulo.

Os ingressos para as apresentações de “Fernanda Montenegro Lê Simone de Beauvoir”, que vão de 20 de junho a 21 de julho, começam a ser vendidos às 17h desta terça-feira, 11, no site e app do Sesc, e às 17h de quarta, 12, nas bilheterias das unidades do Sesc, com limite de dois ingressos por pessoa.

Através da compilação do pensamento de Simone de Beauvoir extraída da obra “A Cerimônia do Adeus” (1981), a atriz aborda ao longo de 75 minutos a visão libertária da escritora, pensadora e ensaísta sobre o feminismo, além de sua ligação de vida com o filósofo Jean-Paul Sartre (1905-1980).

“Minha aproximação com a obra de Simone de Beauvoir vem desde quando eu tinha 20 anos. Essa fundamental feminista é uma personalidade referencial na minha geração. Ao ler, no palco, Simone de Beauvoir, nós nos conscientizamos da liberdade que essa mulher se impôs e propôs a todas as gerações que a sucederam”, afirma Fernanda.

Continua após a publicidade

Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir

O diretor Sérgio Britto, já com a saúde debilitada, propôs-lhe encenar uma peça baseada em uma das obras da filósofa, mas o projeto não se concretizou. “A ideia permaneceu em mim através de outra criação de Simone de Beauvoir: ‘A Cerimônia do Adeus’. Organizei rigorosamente essa importante obra durante dois anos”, recorda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Montenegro (@fernandamontenegrooficial) Continua após a publicidade

A compilação da atriz foi levada aos palcos com o título “Viver Sem Tempos Mortos”, na qual leu textos da escritora, sob direção de Felipe Hirsch e direção de arte de Daniela Thomas. Já a atual leitura foi feita por Fernanda pela primeira vez na Academia Brasileira de Letras, em março do ano passado, e ficou em cartaz de 10 de abril até o último dia 19 no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro.

Os ingressos variam entre R$ 18 (para portadores de credencial plena do Sesc), R$ 30 (meia entrada) e R$ 60 (inteira). Não é permitida a entrada no teatro após o início do espetáculo.

SERVIÇO

Continua após a publicidade

Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir

Quando: 20 de junho a 21 de julho. Quintas, sextas e sábados às 20h, e domingos às 18h

Onde: Teatro Raul Cortez – 2º andar do Sesc 14 Bis (R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo)

Ingressos: de R$ 18 a R$ 60, pelo aplicativo Credencial Sesc e ou pelo site, a partir das 17h de terça-feira (11) ou nas bilheterias do Sesc, a partir das 17h de quarta-feira (12). Limite de 2 ingressos por pessoa.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.