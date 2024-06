Explore o universo dos doramas com essas produções imperdíveis

Conhecidos por reunir enredos emocionantes e personagens cativantes em uma único gênero, os doramas são algumas das produções de maior audiência nos streamings nesses últimos meses.

Com histórias que giram em torno de romances bastante semelhantes aos das novelas brasileiras, essas séries são conhecidas por reunir um público fiel aos seus personagens, com histórias de relacionamentos comuns que se passam, sobretudo, na Coreia do Sul.

E para você que não conhece nada sobre essas famosas produções asiáticas, reunimos aqui uma lista esperta com os 5 melhores doramas para você assistir e descobrir o que esta por trás do sucesso destes seriados.

Mas, afinal, o que significa dorama?

Em uma tradução literal, a palavra ‘dorama’ vem da pronúncia japonesa “drama”, e pode significar uma “produção semelhante à outras séries de origem norte-americanas“.

Além disso, os doramas – ou j-dramas como são popularmente conhecidos na Ásia – abordam enredos variados, que vão desde histórias clássicas de romance até enredos de terror ou histórias criminais.

Apesar do nome ser bastante popular entre as produções de origens asiáticas, vale destacar que os doramas, normalmente, possuem cerca de 15 a 20 episódios por temporada, que contam com uma duração média de 25 à 45 minutos.

Esses episódios também são conhecidos por serem lançados semanalmente e sempre em um horário específico, seja na televisão ou nos streamings. A seguir, confira uma lista completa com os 5 doramas mais assistidos nesses últimos meses nos streamings:

Os doramas mais assistidos nos streamings

Meu adorável mentiroso (2023)

Nesta produção de origem coreana, conhecemos a história da jovem Mok Sol Hee, uma garota discreta e tímida que descobre possuir poderes sobrenaturais de “ouvir” as mentiras contadas por outras pessoas ao seu redor.

Apesar desse poder ser capaz de livrá-la de possíveis enrascadas, a jovem se vê frustrada e triste por não conseguir manter nenhum relacionamento sincero com seus pretendentes.

A história muda quando ela finalmente conhece Kim Do Ha, que tem segredos profundos, capazes de transformar muitos mistérios em amor.

Onde assistir: Rakuten Viki

Somente por amor (2023)

Produzido pela Mango TV, um das maiores produtoras de doramas da China, Somente por Amor conta a história de Zheng Shu Yi, uma jornalista ambiciosa que busca pela oportunidade e o reconhecimento de escrever sua primeira reportagem especial em um dos principais jornais de sua cidade.

Após diversas tentativas frustradas de conseguir um bom personagem para sua matéria, ela finalmente conhece Shi Ya, um acionista milionário conhecido também por ser um dos homens mais cobiçados de todo o país.

Juntos, eles descobrem que essa reportagem poderá revelar segredos chocantes sobre suas vidas, além de trazer à tona uma romance que nem mesmo eles poderiam imaginar.

Onde assistir: Rakuten Viki e Apple TV

Uma Advogada Extraordinária (2022)

Recém-contratada por um grande escritório de advocacia, a jovem Woo Young Woo possui um dom extraordinário: ela é conhecida por ser uma das melhores advogadas que a Coreia do Sul já viu!

Diagnosticada com espectro autista desde a infância, é durante a sua jornada por autoconhecimento e superação, dentro e fora dos tribunais, que a jovem Woo Young irá enfrentar os desafios reais de ser uma advogada exemplar, além de conflitos que envolvem a vida adulta de quem está prestes a se apaixonar profundamente.

Onde assisitir: Netflix

Juntos Aqui, De Novo (2023)

Inspirada em um romance de mesma premissa chamado “Three Fields”, Juntos aqui, de novo contará a história de Xiang Yuan, uma jovem milionária criada em uma família de grande influência na Coreia do Sul que garante a desafiadora missão de retirar a empresa dos pais da falência.

Após assumir os negócios da família, a herdeira se depara com um desafio ainda maior nessa jornada corporativa: ter que lidar e trabalhar ao lado de um antigo amor, o irresistível Xu Yan Shi.

Juntos, eles irão protagonizar uma história de amor atrapalhada e cheia de imprevistos que envolvem não só as suas famílias, mas também muito dinheiro e poder.

Onde assistir: Rakuten Viki

O Amor que Você me Oferece (2023)

Neste enredo emocionante, iremos acompanhar a linda história de amor entre Min Hui e o apaixonante Xin Qi.

Quando mais novos, eles sonhavam em passar o resto de suas vidas em um romance digno de conto de fadas, mas tudo muda quando Xin Qi descobre sofrer de uma grave doença, que logo leva o casal a uma separação amarga.

Anos depois, eles se reencontram em um evento de trabalho e descobrem que o amor entre os dois ainda não acabou.

Onde assistir: Rakuten Viki

