7 destinos românticos (e não tão caros) para o Dia dos Namorados

No Dia dos Namorados, muitos casais se programam para estender a celebração e partir em uma curta viagem romântica. O único problema é que os preços podem ser exorbitantes. Todavia, há sempre cidades que, apesar de disputadas por seu clima intimista, possuem alguns preços mais acessíveis.

É o caso de Campos do Jordão (SP) e Monte Verde (MG), por exemplo, que oferecem belíssimas paisagens naturais, atmosfera aconchegante e deliciosas experiências gastronômicas.

Pensando nisso, separamos 7 destinos românticos (e não tão caros) para quem deseja curtir a data. Ah, e não se esqueça: é possível encontrar hospedagens a preços incríveis em todas as cidades listadas através do Booking.

1. Campos do Jordão (SP)

Ainda estamos um pouco longe do inverno, mas Campos do Jordão, conhecida como a “Suíça Brasileira”, com seu climinha frio e arquitetura europeia, é um destino absolutamente encantador e em sintonia com as temperaturas mais baixas que estamos vivenciando nas últimas semanas.

O local também é perfeito para casais que buscam uma atmosfera romântica, com paisagens deslumbrantes e ótimas opções de passeios ao ar livre. A cidade oferece charmosos cafés, restaurantes aconchegantes, e passeios como o Horto Florestal e o teleférico do Morro do Elefante.

2. Paraty (RJ)

Paraty é uma cidade histórica encantadora com suas ruas de pedra e casarios coloniais. Além de seu centro histórico, a região oferece belas praias e ilhas para explorar. Os passeios de barco, as cachoeiras e as trilhas são ótimas opções para os casais que apreciam a natureza. A cidade também conta com excelentes restaurantes e pousadas deslumbrantes.

3. Penedo (RJ)

Penedo é uma pequena cidade com forte influência finlandesa, localizada no município de Itatiaia. Aliás, a região, assim como Paraty, também oferece passeios em cachoeiras, trilhas e deliciosas opções gastronômicas. Um dos destaques é o Parque Nacional do Itatiaia, perfeito para quem gosta de aventura e natureza.

4. Tiradentes (MG)

Ah, Tiradentes! A charmosa cidade histórica de Minas Gerais exala romantismo com suas ruas de paralelepípedos, igrejas barrocas e casarões coloniais. O clima acolhedor da cidade, aliado à rica cultura e gastronomia, faz de Tiradentes um destino perfeito para casais.

Passear de charrete pelo centro histórico, visitar a Igreja Matriz de Santo Antônio e explorar as lojas de artesanato são algumas das atividades que garantem momentos especiais. Além disso, a região é conhecida por seus festivais gastronômicos e restaurantes convidativos, oferecendo uma experiência culinária inesquecível.

5. Monte Verde (MG)

Ainda na linha de destinos que unem natureza e tranquilidade, indicamos Monte Verde, localizada na Serra da Mantiqueira. Com um clima frio e perfeito para ficar agarradinho com quem amamos, a cidade oferece inúmeras pousadas com lareira e chalés que são um verdadeiro convite ao romantismo.

Monte Verde também conta com diversas trilhas, mirantes com vistas de tirar o fôlego, e passeios de quadriciclo, além de uma gastronomia rica e variada.

6. Holambra (SP)

Holambra, conhecida como a “Cidade das Flores”, é parada obrigatória no Dia dos Namorados. A cidade tem uma forte influência holandesa, visível em sua arquitetura e paisagens repletas de flores.

Visitar os campos de flores, especialmente durante a Expoflora, passear pelo Moinho Povos Unidos e desfrutar dos cafés e restaurantes com clima europeu são experiências que tornam a viagem romântica e especial.

7. Ilha do Mel (PR)

A Ilha do Mel, no Paraná, é um destino paradisíaco ideal para casais que amam a natureza. Com praias isoladas e trilhas cercadas por vegetação exuberante, a ilha oferece um cenário perfeito para momentos a dois.

Destaque para os pontos turísticos, como o Farol das Conchas e a Gruta das Encantadas, que proporcionam vistas incríveis. Além disso, a ausência de carros na ilha contribui para um ambiente tranquilo e reservado. Maravilhoso, né?

