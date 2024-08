8 restaurantes aconchegantes para aquecer a alma neste fim de inverno

O inverno está chegando ao fim (mais precisamente às 9h44 do dia 22 de setembro, momento em que se inicia a primavera). E antes que os restaurantes mudem o menu por conta da troca de estação, ainda é possível saborear diversos pratos pensados para a época das temperaturas baixas.

A seguir, você confere sugestões de restaurantes em São Paulo com cardápios especiais para você aproveitar o último mês do inverno. Confira:

Mercearia Amauri

Duas receitas de fondue artesanais que passam de geração em geração podem ser degustadas na Mercearia Amauri, no Jardim Europa. O diferencial, segundo o restaurante, é que nada industrializado é utilizado no preparo – tudo é feito na própria cozinha do estabelecimento, inclusive o blend de queijos ementhal, gruyere e gouda, servido com pão italiano, batata bolinha e brócolis.

O fondue de chocolate é elaborado com barras de chocolate belga 50% e uma combinação de frutas frescas, marshmallow e churros como acompanhamento.

O de queijo custa R$ 190 e o de chocolate, R$ 160. Também é possível pedir ambos por R$ 330 (cada um serve duas pessoas).

Mercearia Amauri

Onde: Rua Amauri, 35, Jardim Europa

Quando: Terça a domingo, das 12h00 às 0h00

Informações e reservas: (11) 93276-5489 ou no site

Watanabe

Pratos quentes estão no cardápio do Watanabe Restaurante, no Itaim Bibi. É o caso do Ramen de Lagosta (R$120), criação do chef executivo Eduardo Takeshi.

O prato é servido com a lagosta cozida em um caldo com sua própria base, cogumelos shitake, algas marinhas wakame, kamaboko, uma massa de peixe, cebolinha e ajitama (um ovo cozido temperado), e chega à mesa ou balcão quentinho, perfeito para noites frias.

Watanabe Restaurante

Onde: Rua Pedroso Alvarenga, 554, Itaim Bibi, São Paulo

Quando: Segundas, das 12h00 às 15h00 e 19h00 às 23h00; Terça a sábado, das 12h00 às 15h00 e 19h00 a 00h00.

Informações: (11) 3167-6200 ou no Instagram

Ofner

Não são apenas os restaurantes que contam com boas novidades de inverno. As lojas da Ofner oferecem, até o dia 2 de setembro, sanduíches, doces e bebidas quentes, com inspiração em diferentes países.

Há, por exemplo, a Baguete Royale ao gratin de fondue de queijo, um sanduíche feito em baguete francesa de fermentação natural, recheado com pesto de manjericão, tomates fatiados marinados e presunto alemão, e finalizado com fondue gratinado de queijos gouda, parmesão e emmental.

De sobremesa, o estabelecimento oferece o delicioso Crookie – junção do tradicional croissant da casa com massa amanteigada, acompanhado de um cookie macio de baunilha com gotas de chocolate ao leite e Nama chocolate, coberto com pedaços de cookie.

Ofner

Onde: Endereços no site

Pedidos de Delivery: (11) 5693-8693 ou 11 94479-5383

Pé de Manga

Que tal saborear um fondue numa área externa ampla, arborizada e com aquecedores? Isso é possível no bar e restaurante Pé de Manga, na Vila Madalena. Há quatro opções, para duas pessoas, servidas diariamente a partir das 17h00.

De entrada, vale pedir o delicioso Bolinho de Risoto. O Fondue de Carne da Casa (400g/R$185) vem com cubos de filé mignon já grelhados para mergulhar em um blend cremoso de queijos.

Os acompanhamentos são champignon, batata bolinha aromatizada nas ervas, brócolis grelhados e cesta de pães variados. No Fondue Misto (400g/R5) o mesmo blend é saboreado com cubos de mignon e linguiça, muçarela de búfala, brócolis grelhados, batata bolinha aromatizada nas ervas, champignon e cesta de pães variados.

A clássica receita de Fondue de Queijo (400g/R$190) reúne batata bolinha aromatizada nas ervas, brócolis grelhados e cesta de pães variados.

Já o Fondue de Chocolate (250g/R$85) é servido com manga, morango, banana, uva, marshmallow e biscoito waffer para mergulhar no creme. Quem preferir também pode ficar na parte de dentro do restaurante.

Pé de Manga

Onde: Rua Arapiraca, 152, Vila Madalena

Quando: Segunda a sábado, das 12h00 à 01h00 e domingo, das 12h00 às 22h00.

Informações e reservas: (11) 3032-6068 e (11) 3815-6461.

Torero Valese

A vontade é de um lugar que reúna de lanche a pratos principais quentinhos? Então aposte no Torrero Valese, estabelecimento que mescla elementos da culinária mediterrânea com a cultura espanhola. Lá, você encontra a saborosa Milanesa de Atum (R$ 59), feita com maionese de wasabi, picles de pepino japonês agridoce e tomaca no pão de brioche.

Se a fome for maior, há a Paella Mar & Terra (R$ 95), feita na redução de um rico caldo de polvo, com arroz bomba produzido na Mantiqueira, short rib de porco duroc, legumes e verduras da horta.

Torero Valese

Onde: Av. Horácio Lafer, 638 – Itaim Bibi, São Paulo – SP, 04538-083

Quando: Terça a sexta, das 12h00 às 14h30; sábado das 12h30 às 23h00, domingo, das 12h30 às 17h00

Informações: (11) 3168-7917, (11) 2385-2183, (11) 94046-5556 ou no site

Forchetta D’Oro e La Terrina

O chef Aldo Teixeira elaborou um menu especial para os dois restaurantes que está à frente, Forchetta D’Oro, na Vila Olímpia, e La Terrina, em Pinheiros, com caldos, massas, peixe e carne.

Neste inverno, são servidos pratos como caldo verde, cappellete in brodo (capeletes recheados de carne com molho brodo), Filetto Forchetta D`oro (filé mignon recheado com presunto, catupiry e funghi secchi, feito a milanesa, coberto com creme de espinafre, gratinado com parmesão e acompanhado de arroz com açafrão), e Ossobuco con risotto alla milanese (ossobuco assado e refogado nos temperos, acompanhado de arroz de açafrão).

Restaurante Forchetta D’Oro

Onde: R. Santa Justina, 210 – Vila Olímpia

Quando: todos os dias, das 11h30 às 23h40

Informações: (11) 3237-0717

Restaurante La Terrina

Onde: Rua Capote Valente, 500 – Pinheiros

Quando: Todos os dias, das 11h30 às 23h40

Informações: (11) 3064-1155

Bistrot de Paris

Receitas francesas, que estiveram em alta durante os Jogos Olímpicos de Paris, também aquecem o estômago e o coração nessa época do ano. O Bistrot de Paris, no Jardim Paulista, conta com a Soupe à L’Oignon, receita clássica de sopa de cebola servida com massa folhada (R$74).

“Na França, existe uma tradição: quando saímos de alguma festa em que tomamos bebida alcóolica, precisamos de uma boa sopa de cebola para ganhar uma ‘segunda vida’ durante a noite. Para mim, essa receita traz um significado muito especial sobre as tradições da família e dos amigos”, compartilha o chef Alain Poletto, responsável pelo cardápio, que também oferece fondues francesas e raclette.

Bistrot de Paris

Onde: Rua Augusta, 2542, Jardim Paulista

Quando: Segunda das 12h00 às 15h30; Terça e Quarta. 12h00 às 15h30 e das 19h00 às 23h30 ; Quinta. 12h00 às 23h30 ; Sexta e Sábado. 12h00 às 0h00 ; Domingo. 12h00 às 22h00.

Informações: (11) 3063-1675

Baixo

Em agosto, pela primeira vez, o chef Ivan Santinho decidiu autorizar a entrada do público geral no Baixo Gastronômico durante os sábados, com o intuito de servir a feijoada da rotisserie La Cura. A ideia fez sucesso, e agora, foi prorrogada até o fim de setembro (com exceção do dia 31/08).

O atendimento acontece em turnos (das 12h00 às 14h00 e das 14h30 às 16h30) e é necessário reservar – caso haja vagas, o atendimento acontece por ordem de chegada. Por R$ 129, o cliente come feijoada e acompanhamentos à vontade enquanto admira a decoração do local, com ares de vila.

Baixo Gastronômico

Onde: Rua Ourânia, Vila Madalena

Quando: sábados, até o fim de setembro (exceto no dia 31 de agosto), das 12h às 17h.

Informações: (11) 94140-2824

