Restaurantes com comida francesa para se sentir em Paris

Até 11 de agosto, o assunto na TV, em casa e no trabalho não é outro: a Olimpíada de Paris. Com essa imersão na cultura francesa, bate até aquela vontade de estar lá fisicamente e curtir também a gastronomia da capital da França. Mas não precisa ir tão longe para sentir esse gostinho: diversos restaurantes em São Paulo oferecem a culinária e ambiente propícios para sentir que está em Paris.

1) Chez Amis

O bistrô Chez Amis, na Consolação, em São Paulo, colocou telões em seus dois salões exibindo os Jogos Olímpicos. Quem for lá ganha uma taça de vinho Bordeaux e pode provar sanduiches – como Croque Monsieur com salada verde – ou a tradicional Sopa de Cebola.

A novidade é a “Temporada do Soufflé”, uma degustação em quatro tempos por R$ 159, na qual são apresentados 3 soufflés salgados (de cenoura, cogumelo e espinafre) e um de sobremesa (baunilha com gelato de pistache), assinados pela chef Marciele Médice.

Chez Amis Bistrô

Onde: Rua Haddock Lobo, 74, Consolação

Quando: Segunda a quarta de 12h00 às 23h00, Quintas 12h00 a 00h00, Sextas e sábados 12h00 a 01h00, Domingos 12h00 as 22h30

Informações e reservas: (11) 3129 4930 ou no Instagram

2) Les Deux Magots

O café parisiense Les Deux Magots – frequentado por nomes como Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Pablo Picasso – possui uma filial nos Jardins, em São Paulo, com sugestões da gastronomia francesa com toque contemporâneo, do café da manhã ao jantar, com brunch aos finais de semana.

Além de pães, folhados e doces, no almoço e jantar são servidos pratos como os Croques Monsieur e Madame, Tartare de Carne e Entrecôte de Angus grelhado ao molho béarnaise. Uma das especialidades da casa é o Allez Retour – uma versão de steak tartare, selado por fora e servido cru por dentro, com molho de mostarda e fritas.

Continua após a publicidade

Les Deux Magots

Onde: Rua Colômbia 84, Jardim Paulista

Quando: Segunda a sábado, das 8h30 às 23h30, e aos domingos, das 8h30 às 22h30

Informações: (11) 3068-0028 ou no Instagram

3. Le Napoleon

O bistrô francês Le Napoleon, inaugurado em março deste ano, oferece clássicos da gastronomia francesa no cardápio assinado pelo chef Pascal Valero.

Enquanto se experimenta o patê de foie com cesta de pães, escargots ou Boeuf Bourguignon, é possível admirar o local, inspirado nos restaurantes de Paris e com referências à Napoleão Bonaparte adornando o salão. Ritmos franceses compõem a trilha sonora do ambiente.

Le Napoleon

Onde: Rua Peixoto Gomide, 1658, Jardim Paulista

Quando: de segunda a quinta, das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 0h00, Sexta e sábado, das 12h00 às 0h00 e aos domingos, das 12h00 às 18h00

Informações: (11) 3063-5074 ou no Instagram

4) Bistrot du Quartier

Ao notar o interesse por pratos franceses, o chef Claude Troigros inaugurou o Bistrot du Quartier no complexo gastronômico Le Quartier, em São Paulo. Clássicos da culinária francesa com toques especiais do chef são servidos por lá, como o Escargot com manteiga aromática do Claude, Aspargos com ovo poché, Salada com Chèvre Chaud (R) e Terrine de foie gras. Nas sobremesas estão creme brulée (R) e mousse de chocolate servida na colher com creme inglês e amêndoas.

Continua após a publicidade

Bistrot du Quartier

Onde: Rua Professor Tamandaré Toledo, 25, Itaim Bibi

Quando: Segunda a sexta, das 12h00 às 15h30 e 19h00 às 00h00; Sábado de 12h00 às 17h00 e 19h00 à 00h00. Domingo das 12:00 às 20h00

Informações e reservas: (11) 3071-4228 ou Instagram

5) Rendez-Vous

Em Pinheiros, na zona Oeste de São Paulo, está o Rendez-Vous Bistrô, com diversos pratos da culinária francesa servidos do brunch ao jantar.

É possível degustar croissant, pain au chocolate, pato ao molho de laranja com legumes assados, poulet sautè e parmentier de cordeiro, entre outras iguarias francesas. O ambiente é inspirado em casas como o Café de Flore, em Paris.

Rendez-Vous

Onde: Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros

Quando: Segunda a sexta-feira, das 10h00 às 23h00. Sábado, das 9h00 às 23h00. Domingo, das 9h00 às 18h30.

Informações: no site

6) ICI Brasserie

O restaurante ICI Brasserie, nos Jardins, promete unir a clássica culinária da França a um ambiente moderno e descolado. Entre as iguarias que quem está em Paris vendo a Olimpíada de perto provavelmente está provando, há o Moules et Frites Brasserie (mexilhões com molho de tomate, alho, vinho branco e cebola, que acompanha fritas, baguete francesa e aïoli) – e o Magret de Pato com purê de batata e molho de tangerina.

Continua após a publicidade

De sobremesa, a Tarte Tatin, uma torta de maçã francesa com chantilly de baunilha caseiro. O restaurante funciona de domingo a domingo.

ICI Brasserie

Onde: Rua Bela Cintra, 2203, Jardins

Quando: Segunda a quinta das 12h00 às 15h30 e das 18h00 às 23h00; Sexta das 12h00 às 15h30 e das 18h00 às 00h00; Sábado das 12h00 às 00h00 e domingo das 12h00 às 22h00.

Informações: no Instagram

7) Èze

O restaurante Èze aposta na culinária mediterrânea francesa, com a Soupe à L’oignon em Patê Feuilletée (a clássica sopa de cebola em massa folhada), Filé Rossini (filé mignon grelhado com escalope de foie gras, molho de trufas negras, batata fondant, cogumelos e espinafre) e Entrecot ao Poivre ao Gratin Duphinoise (corte de contrafilé ao clássico molho de pimentas verdes e gratinado de batatas com queijo gruyere).

De sobremesa, o carro-chefe é o Creme Brulée, famoso creme de baunilha e crocante casquinha de açúcar caramelizado.

Èze

Onde: Alameda Tietê, 513, Jardins

Quando: Segunda a quinta, 12h00 às 15h30 e das 19h00 às 23h00, sexta das 12h00 às 15h30 e das 19h00 às 00h00, sábado das 12h00 às 00h00 e domingo das 12h00 às 17h00

Informações: (11) 95141-4136 ou no Instagram

Continua após a publicidade

8) Bistrot de Paris

O Bistrot de Paris foi pensado para que quem o frequenta se sinta em um autêntico bistrot francês, com decoração característica, estofado vermelho com barras de latão no salão principal e gravuras originais das décadas de 1920 e 1930.

O sócio e chef Alain Poletto traz a Pithivier, com recheio de codorna e porco envolto em massa folhada produzida na própria cozinha do local. Magret de pato aux fruits rouges, Bœuf Bourguignon, steak tartare e confit de pato também estão no menu.

Bistrot de Paris

Onde: Rua Augusta, 2542, Jardim Paulista

Quando: Segunda, das 12h00 Pàs 15h30, Terça e quarta das 12h00 às 15h30 e 19h00 a 23h30, Quinta 12h00 a 23h30, Sexta e sábado de 12h00 a 00h00 e Domingo de 12h00 a 22h00

Informações: (11) 3063-1675 ou no Instagram

9) LouLou

O LouLou oferece um cardápio inspirado nas culinárias francesa e mediterrânea e homenageia LouLou de la Falaise, ícone da moda inglesa e designer de acessórios e joias associada a Yves Saint Laurent. O projeto pedido pelo empresário e DJ Leo Cury ao escritório de arquitetura Imã Brands apostou no preto, branco e vermelho, com veludo, cortinas e teto dourado, com obras de Flávio Rossi nas paredes.

Entre os destaques do menu estão o Saint Laurent (Pão brioche tostado com tartare de salmão, creme de wasabi e ovas) e o Steak au Poivre (Steak de Mignon ao molho poivre, acompanha fritas e salada com mix de folhas). Para o período dos Jogos Olímpicos, o mestre coqueteleiro Paulo Freitas elaborou um drink exclusivo com as cores da bandeira francesa (branco, azul e vermelho).

Continua após a publicidade

LouLou

Onde: Rua Barão de Capanema, 568, Jardim Paulista

Quando: Terça a sexta das 19h00 às 2h00, Sábados e domingos das 12h00 às 19h00

Informações e reservas: (11) 5200-0395 ou no Instagram

10) L’Avenue

A filial do restaurante L’Avenue, na movimentada Avenida Montaigneque, em Paris, foi recém-inaugurada no Shopping Cidade Jardim, trazendo o menu original francês sob comando da chef Fabiana Agostini.

Entre as opções estão Foie Gras Frais de Canard (terrine de foie gras, flor de sal e torrada de pão levain), Escargots (6 unidades na manteiga, alho, salsinha e brioche), Le Tigre (mignon grelhado marinado, com molho de peixe, pasta de camarão chilli, suco de limão e purê de pimenta) e outras delícias que quem está em Paris durante as Olimpíadas está aproveitando.

L’Avenue

Onde: Shopping Cidade Jardim – Av. Magalhães de Castro, 12.000

Quando: Segunda a quinta, das 12h00 às 15h30 e 18h30 às 23h00, Sexta-feira das 12h00 às 16h00 e 18h30 às 23h30, Sábado das 12h00 às 23h00 e domingo das 12h00 às 22h30

Informações e reservas: no site

