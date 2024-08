Dicas para aumentar o conforto térmico em casa no inverno

Proporcionar conforto térmico em casa durante o inverno envolve a escolha cuidadosa de materiais, texturas e elementos na decoração que promovem sensação de calor e aconchego.

Segundo a arquiteta Sabrina Salles, a utilização de elementos naturais, texturas grandes e tons terrosos são essenciais para criar um ambiente acolhedor.

Quais tecidos utilizar em casa no inverno?

“Os tecidos são excelentes elementos de acolhimento e aconchego“, aponta Sabrina, destacando a importância de tapetes, cortinas e almofadas na manutenção do calor. Materiais como a lã natural são altamente recomendados para o inverno devido à sua capacidade isolante.

A designer de interiores Letícia Granero complementa essa visão, destacando a eficácia de materiais como madeira e tecidos mais grossos e porosos. “O uso de tapetes, cortinas com blecaute e almofadas ajudam a isolar o calor e manter o ambiente mais aconchegante”, explica Letícia.

Continua após a publicidade

Entre os tecidos recomendados para o inverno, ela sugere veludo, lã de caxemira, seda, chantilly, brocado e jacquard. Cada um deles oferece diferentes benefícios, desde a suavidade e calor da lã de caxemira até a elegância do veludo e a sofisticação do brocado e jacquard.

As cores ajudam a deixar o ambiente mais acolhedor?

A escolha das cores também desempenha um papel crucial na criação de um ambiente caloroso. Sabrina recomenda tons terrosos e neutros, enquanto Letícia sugere a adição de verdes profundos, tons de creme e caramelo.

Além dos materiais e cores, a iluminação adequada pode transformar completamente o espaço. “Luz indireta, âmbar ou amarela são ideais para criar uma sensação de calor”, sugere Sabrina.

Letícia concorda, acrescentando que a iluminação indireta com luzes amareladas e difusas é fundamental para criar uma atmosfera acolhedora e quente.

Continua após a publicidade

Acessórios úteis para a casa no inverno

Incorporar lareiras ou aquecedores portáteis de forma esteticamente agradável é outra estratégia importante para aquecer o ambiente. “Compondo com mesas de centro, ao redor de poltronas confortáveis e com elementos naturais próximos como madeira e tijolo”, recomenda Sabrina.

Letícia acrescenta que é importante integrá-los à decoração do ambiente, escolhendo modelos que combinem com o estilo decorativo e posicionando-os estrategicamente. “Eu gosto bastante de utilizar lareiras em meus projetos, unindo com pedras, o que torna o ambiente sofisticado.”

Continua após a publicidade

Para maximizar o conforto térmico é fundamental considerar todos esses aspectos: materiais, cores, iluminação e disposição dos móveis. Com essas dicas da arquiteta Sabrina Salles e da designer de interiores Letícia Granero, é possível transformar qualquer ambiente em um refúgio quente e acolhedor durante os meses de inverno.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.