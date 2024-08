3 receitas para se aventurar na culinária tailandesa

Intensa, aromática e complexa. A culinária tailandesa conquista por seus pratos icônicos e cheios de sabor. Já pensou em se aprofundar nela e se aventurar em receitas feitas em casa?

A seguir, trazemos um menu completo – com entrada, principal e sobremesa – com receitas típicas tailandesas para quem já é apaixonado por essa gastronomia e também para quem quer explorar novos ingredientes. Confira!

3 receitas tailandesas para fazer em casa

Receita de sopa thai de cogumelo e coco

*Receita cedida pela chef Heloisa Bacellar

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de caldo de legumes ou de galinha

400 mililitros de leite de coco

2 colheres (sopa) de cebola roxa em fatias finas

1 colher (chá) de gengibre ralado

2 gramas de cogumelo shiitake em fatias

1 colher (sopa) de molho de peixe (nam pla) ou shoyu

1/2 limão (apenas o suco)

1 pimenta-dedo-de-moça picadinha

2 tomates sem sementes, picados

1/4 xícara (chá) de pimentão vermelho picado

2 colheres (sopa) de cebolinha picada

1 colher (sopa) de hortelã (folhas picadas)

2 colheres (sopa) de coentro (folhas picadas)

1 colher (chá) de capim-limão em rodelas finas

Sal a gosto

Modo de preparo

Numa panela média, aqueça em fogo médio o caldo de legumes, o leite de coco, a cebola, o gengibre e o shiitake e espere ferver. Deixe ferver por dois minutos e acrescente o nam pla. Ferva por mais um minuto e desligue. Acrescente o suco de limão, a pimenta, o tomate, o pimentão, as ervas e o capim-limão. Acerte o sal e sirva.

Receita de Kaeng Phed Nua

*Receita cedida pelo Thai Restaurante, do Casa Grande Hotel

Ingredientes

500g de filé mignon cortado em tiras

1 colher de sopa de nam pla (molho de peixe tailandês)

1 cebola cortada em fatias

1 pimentão vermelho cortado em fatias finas

1 colher e meia de sopa de pasta de red curry

500 ml de leite de coco

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de suco de limão

60g de vagem holandesa

100g de cogumelos

Manjericão roxo a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo

Adicione o sal na carne e reserve. Aqueça o óleo em fogo alto, adicione a cebola e o pimentão. Adicione a pasta de red curry e metade da quantidade de leite de coco. Mexa até que o curry se dissolva. Adicione o restante do leite de coco, açúcar mascavo, suco de limão e o nam pla. Deixe ferver e cozinhe por dois minutos. Adicione as vagens, cogumelos e a carne. Cozinhe em fogo baixo até que a carne fique ao ponto. Remova do fogo e adicione o manjericão. Sirva com arroz de jasmim.

Receita de creme gelado de gengibre com banana

*Receita cedida pela chef Heloisa Bacellar

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de açúcar refinado

2 colheres (sopa) de gengibre fresco em tirinhas bem finas

3/4 xícara (chá) de creme de leite

1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado

1 capim-limão (talo pequeno)

3/4 xícara (chá) de leite

4 gemas

1/3 xícara (chá) de açúcar mascavo

2 unidades de banana-nanica grandes e maduras em rodelas

1 fio de óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela pequena, acrescente 1/4 de xícara de água, o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo apenas até dissolver. Assim que ferver, junte as tiras de gengibre e mantenha em fogo baixo por 5 minutos ou até o gengibre estar cozido. Descarte a calda, transfira as tiras de gengibre para uma tigela média e junte o creme de leite. Reserve. Numa panela pequena, coloque o gengibre fresco ralado, o capim-limão e o leite e aqueça em fogo alto. Desligue o fogo assim que ferver, tampe e deixe descansar por dois minutos. Reserve. Numa tigela, misture as gemas e o açúcar. Acrescente o leite na tigela das gemas e mexa com um fouet até ficar homogêneo. Volte com a mistura para a panelinha, aqueça em fogo médio e, sem parar de mexer, cozinhe por cerca de dois minutos ou até a espuma da superfície sumir e o creme engrossar, cobrindo o dorso da colher, mas sem deixar ferver. Retire do fogo e, passando pela peneira, despeje o creme na tigela do gengibre e do creme de leite. Misture bem, transfira para um refratário e leve ao freezer por, pelo menos, 3 horas. Dez minutos antes de servir, retire do freezer. Regue uma frigideira média antiaderente com o óleo, aqueça as bananas e doure levemente dos dois lados. Espalhe as bananas sobre o creme e sirva.

