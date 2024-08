Guia de facas: para que serve cada uma?

Escolher a faca correta para o preparo de cada tipo de alimento faz diferença no resultado final. Mas como saber qual usar? Se você se perde nesta hora, CLAUDIA traz um guia de facas que vai te ajudar a arrasar na cozinha.

Quem ensina qual faca usar de acordo com o que se vai partir ou cozinhar é o chef André Mifano, do restaurante Donna, em São Paulo, e jurado do programa “Bake Off Brasil“. Anote e tire suas dúvidas:

Faca de chef

Objeto de desejo de quem gosta de cozinhar, a faca do chef tem entre 8 e 10 polegadas em um formato padrão e serve para tudo: cortar legumes, cortar carne e descascar algum alimento, por exemplo.

“Ela em uma lâmina levemente arredondada e deve ser leve, até porque você pode precisar picar alimentos com ela. Se você for escolher apenas uma faca para ter em casa, esta deve ser a opção”, diz Mifano.

Faca de desossar

A faca de desossar conta com uma lâmina bem estreita e a ponta super fina, pois tem a função de entrar entre os ossos do alimento.

“É uma faca mais robusta, para não quebrar quando acertar um osso. É preciso habilidade para usar uma dessas”, alerta o chef.

Faca para descascar

Apesar do nome, a faca de descascar não é usada para esse fim, revela o especialista.

“Para isso temos o descascador. Esta faca é pequena e se usa para trabalhos mais delicados do dia a dia, como, por exemplo, tirar o caroço de uma azeitona, cortar uvas ou tomatinhos cereja ao meio. Um trabalho mais fino.”

Faca de fatiar

Mais longa e estreita, a faca de fatiar chega a 12 polegadas e serve para fatiar frios e carnes. Uma indicação é utiliza-la para cortar a carne em filés.

Faca para legumes

A faca para legumes é inspirada nas facas japonesas santoku. Mas, se tivesse que eliminar uma de sua coleção, o chef escolheria essa. “Eu acredito que a faca de chef faz essa função”, esclarece.

Faca para pão

A faca para pão, com sua lâmina serrilhada, corta facilmente pães e bolos sem comprometer sua textura macia, garantindo fatias perfeitas – seja dos mais crocantes (como o pão italiano) a baguetes, bagels ou pão francês.

Faca para peixe

Há uma variedade de facas para peixes na culinária oriental. “Em restaurantes ocidentais, é uma faca mais flexível para que você possa trabalhar em volta da espinha do peixe, cortando em volta dela sem quebrá-la completamente”, conta Mifano.

