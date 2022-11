Uniformes das seleções para a Copa 2022

Em um jogo, uma das maneiras mais fáceis de identificar um adversário é por meio da cor da roupa que ele usa. Na Copa do Mundo, a importância de saber quem é quem só aumenta ‒ são 64 uniformes, dois para cada uma das 32 seleções. Está aí, então, um ótimo motivo para conhecer as vestes dos jogadores, né? Confira neste texto.

Grupo A

Catar

Estreante do maior torneio de futebol do planeta, a seleção do Catar vai jogar em casa com uma camisa sem muitos detalhes. A cor dela e as linhas na barra da manga fazem referência a bandeira do país. Na primeira opção, o escudo da federação está centralizado, junto com a logo da Nike. A outra é na linha tradicional: um ao lado do outro.

Equador

Na sua quarta participação da Copa do Mundo, o Equador vai entrar vestido de amarelo ou azul. O símbolo da camisa 2 representa as quatro regiões do país – Sierra, Costa, Amazônica e Insular.

Holanda

Holanda pretende chamar atenção com o tom dourado e a imitação do tecido veludo. A alternativa é mais sóbria, com a presença do vermelho, preto e azul.

Senegal

A seleção senegalesa tem seu uniforme inspirado na campanha do Mundial de 2002, sua primeira participação, quando chegou às quartas de final. A primeira tem uma gola “V”, com três traços em linha reta, cada um com uma cor: verde, amarelo e vermelho, além de duas figuras na parte de cima e outra estar pouco mais abaixo. A segunda opção faz uso dos mesmos tons, mas colorem espaços diferentes, e os desenhos estão em linha reta.

Grupo B

Inglaterra

O branco, que já é tradição nos uniformes da Inglaterra, vai aparecer novamente na Copa do Qatar. Ele também conta com retas horizontais e um degradê azul. Já a vermelha, ousa menos nos traçados e, paralelamente, opta por uma gola polo.

Irã

Nos últimos anos, o futebol evolui no Irã, e esta é a terceira Copa consecutiva do país. Há uma ousadia pela quantidade de elementos na veste, como o guepardo, animal mais rápido do mundo, que aparece próximo a região da barriga. O que mais diferencia as duas camisas é a cor: enquanto a primeira é branca, a segunda é vermelha.

Estados Unidos

A camisa 1 dos EUA conta com sobriedade, tons que não chamam tanta atenção e uma básica disposição dos elementos. Em contrapartida, a segunda tem uma estamparia azul e preta, que foge do comum.

País de Gales

Depois de 64 anos, o País de Gales volta a entrar em quadra no maior campeonato de futebol. Não exageram nos detalhes, especialmente na opção 2, que é mais tradicional.

Grupo C

Argentina

Com o tradicional branco e azul em linhas verticais, o uniforme da Argentina representa a vontade de vitória do time integrado por Messi. A camisa reserva inova na composição ao fazer uso de labaredas azuis claras, e por linhas roxas.

Arábia Saudita

A Copa de 2022 é a sexta da Arábia Saudita, que escolheu um fundo preenchido por folhas cinzas na primeira camisa. Na segunda, assim como outros times, provocou mais, com a ajuda de verdes claro e escuro.

México

Em sua 17ª participação, o México escolhe compor as vestimentas dos jogadores com elementos que remetem à cultura do país. Enquanto o verde se sobressai no primeiro uniforme, o vermelho aparece com maior intensidade no segundo.

Polônia

A Polônia preferiu uma camisa com poucos detalhes, usando apenas a cor de fundo, os símbolos e uma listra em cada manga. No segundo, por outro lado, há uma estampa na parte dos ombros.

Grupo D

França

Em 2022, olhar para as roupas oficiais da atual campeã mundial e, automaticamente, lembrar de um príncipe não é tão improvável. A modelagem da roupa, o pouco uso de elementos e as cores sóbrias são os responsáveis por criar essa ideia.

Austrália

A Austrália vai entrar em campo com cores muito parecidas às do Brasil, mas o formato, as linhas e o fundo se diferenciam bastante.

Dinamarca

Moda e futebol não se misturam? A seleção dinamarquesa está aí para provar o contrário. Em parceria com a fornecedora de materiais Hummel, duas camisetas monocromáticas foram pensadas. A segunda, toda em branco, é uma forma de protesto contra a Organização Mundial do Catar, que não contempla os direitos humanos e trabalhistas.

Tunísia

Com desenhos inspirados em “Armadura de Hannibal”, couraça encontrada em 1990 no local, o uniforme da Tunísia aparece com uma silhueta mais apertada na cintura. Não há grandes mudanças entre as camisetas, na verdade uma é vermelha e a outra é branca.

Continua após a publicidade

Grupo E

Espanha

A camiseta oficial da Espanha não aposta em muitos detalhes, fica quase limpa. Diferente da primeira, a segunda é mais provocativa, por meio do uso de ondulações azuis e do escudo da Federação centralizado.

Costa Rica

A seleção de futebol da Costa Rica apostou em mangas azuis para as duas opções de camisa, sendo uma vermelha e a outra azul.

Alemanha

O vermelho e preto, que registraram o título de campeã mundial da Alemanha em 2014, quando, inclusive, o Brasil perdeu de 7 x 1, aparecem apenas na 2. A primeira é completamente branca, mas conta com uma tira grossa preta no meio, onde os símbolos ficam centralizados.

Japão

O Japão mantém o azul, mas usa um design ao fundo que lembra um origami, objeto tradicional da cultura asiática. A alternativa é branca e mais simples, mas não perde a beleza.

Grupo F

Bélgica

A camisa 1 da Bélgica é vermelha e tem detalhes pretos, e mangas com chamas de fogo – uma boa representação para uma das mais cotadas ao primeiro lugar deste ano –, que aparecem pelo apelido Red Devils (Diabos Vermelhos, em tradução livre). Do outro lado, há uma opção toda em branco, com detalhes coloridos.

Canadá

Bem simples, o Canadá escolhe duas vestes: uma vermelha e a outra branca. Não há muitas diferenças entre elas, a primeira, no entanto, tem linhas onduladas na parte dos ombros.

Marrocos

Verde e vermelho são costumeiros nos uniformes oficiais do Marrocos, que, neste ano, contam com uma gola “V”. No segundo caso, há uma disposição maior dos elementos, que chegam até a parte central da roupa.

Croácia

A estampa quadriculada não ficou de fora da equipe que representa a Croácia nesta Copa. A 1 é vermelha e os quadrados estão mais espalhados; a 2 é azul e tem os desenhos mais próximos à região dos ombros.

Grupo G

Brasil

Verde e amarelo, em um contexto de Copa do Mundo, só podem lembrar o maior dos vencedores: o Brasil, que vai buscar o hexa no Catar. A primeira tem um botão que faz referência à própria bandeira do país. A segunda tem uma estampa de onça, felino característico do Pantanal e da Amazônia, relembrando a garra brasileira.

Sérvia

Em sua terceira Copa, a Sérvia pisa no gramado vestida de vermelho e dourado ou branco e dourado.

Suíça

Repetindo o torneio da Rússia, a Suíça aparece mais uma vez no grupo do Brasil. Agora, vestida de gola “V”, vermelho ou branco, com o símbolo da Puma, do país e o escudo da federação.

Camarões

Camarões não tem medo de detalhes e aparece com camisas cheias de informação, mas ainda assim consegue representar bem o país pelo uso de cores da bandeira.

Grupo H

Portugal

Para se diferenciar dos demais, a seleção de Cristiano Ronaldo preferiu adicionar as cores na diagonal da camisa 1. Na 2, há uma tira horizontal com o vermelho e o verde.

Gana

Em sua quarta Copa do Mundo, Gana vai disputar com uma estrela no peito, que se destaca em meio aos tons e figuras.

Uruguai

O Uruguai permanece com a Celeste Olímpica, que tem um botão ao meio da gola que separa os símbolos – um para cada lado. A outra tem um desenho no meio com o número do jogador, que geralmente fica na parte de trás.

Coreia do Sul

A Coreia do Sul conseguiu chamar a atenção em meio a tantos times, sem precisar de muitos elementos, apenas com uma boa estilização.