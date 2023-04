3 receitas de doces saudáveis para quem estará de dieta na Páscoa

Esta época do ano é um grande desafio para aqueles que estão de dieta, afinal, entrar no supermercado e se deparar com uma variedade de ovos de chocolate não é nada fácil! Mas, calma, que se você está entre as que detestam passar vontade e desejam saciar a vontade no feriado, o nutricionista Leandro Nascimento traz receitas de doces saudáveis para a Páscoa.

Brownie leve de micro-ondas

Ingredientes:

50g de aveia

50ml de leite semidesnatado (1:1 com a aveia)

Cacau, canela e adoçante à gosto

Fermento em pó

20g de chocolate meio amargo

Modo de preparo:

Em um bowl que possa ir no micro-ondas, misture a aveia e o leite até deixar bem pastoso. Vá adicionando os outros ingredientes secos e continue misturando. Assim que tiver formado uma massa, coloque o chocolate meio amargo por dentro em blocos ou pedacinhos para que, quando levar ao micro-ondas, eles derretam, deixando o brownie ainda mais cremoso e saboroso! O tempo de cozimento no micro-ondas depende da quantidade utilizada. No exemplo dado, cerca de 2 minutos. Dependendo da potência, coloque menos e vá adicionando de pouco em pouco.

Os benefícios dessa receita são que, além de super prática (levando menos de 5 minutos), é bem doce e rica em fibras.

Panqueca de banana

2 ovos

1 banana

20g de aveia

Cacau, canela e adoçante (opcionais)

10g de mel

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes num liquidificador até ter uma mistura homogênea e despeje numa frigideira untada e aquecida. Tampe para cozinhar a massa por dentro e vire quando estiver dourando. Depois de pronto, adicione o mel por cima como uma cobertura! O especialista conta que o mel pode ser substituído por chocolate 70% cacau.

Essa receita contém alto aporte de proteínas e fibras, além de promover boa saciedade e sanar a vontade de doce.

Sorvete proteico

1 iogurte natural desnatado

1 dose de whey protein concentrado

Frutas congeladas (sugestão: morango)

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes num liquidificador e leve-os ao congelador até ficar na consistência desejada. Quanto mais frutas, mais cremoso ficará.

Esse sorvete tem alto teor de proteínas, vitaminas e minerais, além de ser super prático e gostoso!