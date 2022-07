Bolonhesa, brócolis e mais: receitas para celebrar o Dia da Lasanha

Celebrado no dia 29 de julho, o Dia da Lasanha comemora esse prato que, de tão clássico e amado, merece até uma data própria. Apesar de sua origem italiana, a data surgiu de os Estados Unidos, de maneira informal, e aos poucos foi conquistando adeptos em outros países.

Consumida desde o Império Romano, a lasanha tornou-se um prato sinônimo de almoço de domingo, remetendo aos bons momentos em família. Afinal, sua fartura, praticidade na montagem e suculência são os ingredientes perfeitos para um prato que reúne pessoas queridas à mesa.

A receita tradicional de lasanha italiana é feita com molhos Bechamel (o branco) e Bolonhesa (com carne moída). Mas além da versão clássica, outras receitas são ótimas para variar o cardápio: brócolis, frango, quatro queijos, abobrinha e até uma versão vegetariana com tofu.

Abaixo você confere essas 6 receitas perfeitas para todo apaixonado por lasanha:

Lasanha à bolonhesa

Ingredientes

3 xícaras (chá) de molho branco

1 pacote de massa de lasanha verde (pré-cozida)

200 gramas de queijo mussarela

200 gramas de presunto

1 cebola em cubinhos

1 cenoura em cubos

3 talos de salsão (ou aipo) picados

1/2 xícara (chá) de azeite de oliva

100 gramas de manteiga

750 gramas de carne bovina moída

2 xícaras (chá) de vinho branco

1 xícara (chá) de leite

2 folhas de louro

1 colher (sopa) de tomilho fresco

1 kg de tomate

Queijo parmesão ralado a gosto

Sal e pimenta-do-reino branca a gosto

Noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Refogue a cebola, a cenoura e o salsão no azeite com a manteiga por 5 minutos. Junte a carne moída e cozinhe até dourar (não deixe escurecer). Aumente o fogo, adicione o vinho e mexa até evaporar. Junte o leite, o louro e o tomilho picado. Abaixe o fogo e mexa até o leite evaporar. Junte os tomates picados e sem a pele e tempere com o sal, a pimenta e a noz-moscada. Cozinhe no fogo baixo (160ºC) até engrossar. Em um refratário, faça camadas alternadas, seguindo a seguinte ordem: uma camada de molho branco, uma da massa, em seguida cubra com o molho à bolonhesa, fatias de mussarela e por fim as fatias de presunto. Repita a operação até preencher o refratário, regue com o molho à bolonhesa e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno coberto com papel-alumínio e asse até ficar macia.

Lasanha aos quatro queijos

Ingredientes

500 gramas de massa de lasanha cozida

250 gramas de queijo mussarela em fatias

3 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

3 xícaras (chá) de leite

50 gramas de queijo gorgonzola esfarelado

100 gramas de queijo provolone ralado

50 gramas de queijo parmesão ralado

1 lata de creme de leite

Modo de preparo

Para fazer o molho, em uma panela, doure a farinha com a manteiga. Espere amornar. No liquidificador, bata a mistura de farinha e manteiga, o leite, o gorgonzola, o provolone, o parmesão e o creme de leite. Transfira para uma panela e leve ao fogo brando, a 160 ºC, mexendo sempre até engrossar. Em um refratário, alterne camadas de massa, molho e mussarela. Termine com molho, polvilhe queijo parmesão e leve ao forno alto, preaquecido, a 200 ºC, até derreter o queijo e dourar. Dica: varie de queijos. Substitua o provolone por queijo prato e o gorgonzola por queijo meia cura.

Lasanha de brócolis (Receita por Mococa)

Ingredientes

1 brócolis limpo e cortado em partes pequenas

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de manteiga

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 cubos de caldos de galinha

1 xícara de leite

1 caixa de creme de leite

1 pacote de lasanha pré-cozida

200 gramas de presunto

200 gramas de queijo

Queijo ralado para finalizar

Modo de preparo

Refogue o brócolis em uma panela com azeite. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga, sal, pimenta e o caldo de galinha. Em seguida, acrescente o leite e deixe ferver. Depois, acrescente o brócolis ao molho. Desligue a panela e junte o creme de leite. Depois é só montar uma camada de massa, o molho, o presunto, o queijo e assim sucessivamente. Depois, jogue o queijo ralado para gratinar.

Lasanha de frango com presunto e queijo (Receita por Mococa)

Ingredientes

250 gramas de massa de lasanha

1/2 xícara de manteiga

250 g de cream cheese amolecido

1/2 colher (chá) de sal e cebola em pó

Pimenta-do-reino a gosto

1 3/4 xícara de leite morno

1 1/2 xícara de queijo mussarela ralado

2 1/2 xícaras de frango cozido cortado

250 g de presunto picado

1/2 xícara de farinha de rosca

Modo de preparo

Cozinhe a massa da lasanha na água por 8 minutos, já pode salgar a massa nessa etapa. Deixe escorrer e reserve. Em uma panela derreta a manteiga e o cream cheese, deixe ferver por 5 minutos e tempere com o sal, a cebola e a pimenta. Acrescente o leite morno e misture até ficar homogêneo. Em seguida adicione todo o queijo mussarela ralado e deixe no fogo até ele derreter e o molho engrossar. Tire do fogo e reserve. Num refratário inicie as camadas: molho de queijo/massa/frango/presunto/ molho, sempre nessa ordem. Finalize colocando mussarela ralada por cima, e polvilhe farinha de rosca. Preaqueça o forno a 200ºC. Cubra com papel alumínio e leve ao forno por aproximadamente 25 minutos. Após esse tempo, retire o papel alumínio e asse até dourar por mais 10 minutos.

Lasanha de abobrinha com tofu (Receita do Comitê Umami)

Ingredientes

2 xícaras (chá) de proteína texturizada de soja granulada (140 g)

2 colheres (chá) de sal (10 g)

3 xícaras (chá) de água (600 ml)

2 embalagens de polpa de tomate (1,040 kg)

2 abobrinhas médias cortadas em fatias finas, no sentido do comprimento (500 g)

300 g de massa de lasanha fresca pré-cozida

Para o creme de tofu

500 g de tofu cortado em cubos

1 colher (sopa) de suco de limão (15 ml)

2 colheres (sopa) de azeite de oliva (30 ml)

1 e meia colher (chá) de sal (7,5 g)

1 xícara (chá) de tomate-seco bem picado (150 g)

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a proteína de soja, o sal, 2 xícaras (chá) de água e a polpa de tomate, leve ao fogo alto, com a panela semi-tampada, por 8 minutos, ou até a proteína de soja hidratar. Retire do fogo e reserve. Em uma panela média, coloque a água restante e leve ao fogo alto até ferver, junte a abobrinha e deixe cozinhar, com a panela semi-tampada, por 5 minutos, ou até a abobrinha começar a murchar. Escorra e reserve. Enquanto isso, faça o creme de tofu: no copo do liquidificador, coloque o tofu, o suco de limão, o azeite e o sal, e bata em potência mínima até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela e misture o tomate-seco. Montagem: em um refratário grande, faça camadas com o molho, a massa, a abobrinha e o creme de tofu. Cubra com papel-alumínio, e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 20 minutos, ou até aquecer bem. Retire do forno e sirva em seguida.

L asanha de abóbora cabotiá (Receita por Barilla)

Ingredientes

200g de massa para lasanha

1/2 abóbora cabotiá

2 dentes de alho

50 ml de azeite de oliva extra virgem

50g de manteiga

100g de muçarela de búfala

Sal e pimenta do reino a gosto

Molho Besciamella

80g manteiga

80g de farinha de trigo

1 litro de leite

Sal, pimenta do reino e noz moscada a gosto

100g de parmesão ralado

Modo de preparo

Prepare o Besciamella: em uma caçarola, derreter a manteiga e acrescentar a farinha. Cozinhar mexendo sempre. Após ficar espumosa, cozinhe por mais três, ou quatro, minutos. Em seguida, desligue o fogo e acrescente o leite quente aos poucos; mexa com um fouet. Quando a mistura estiver homogênea, acenda o fogo novamente e deixe engrossar. Desligue o fogo e acrescente metade do queijo ralado, a noz moscada, sal e pimenta do reino. Reserve. Prepare a lasanha: Corte a abóbora ao meio e retire as sementes. Coloque uma colher de manteiga em cada metade, tempere com sal e pimenta e embrulhe com papel alumínio. Coloque em uma assadeira e asse em forno pré-aquecido a 180ºC, até que fique macio ao toque. Retire a polpa da abóbora com o auxílio de uma colher. Em uma frigideira antiaderente, doure levemente o alho triturado em um fio de azeite, acrescente a polpa da abóbora, o sal, a pimenta do reino e a noz moscada. Montagem: Comece a lasanha colocando uma generosa porção de besciamella no fundo da assadeira. Em seguida, coloque uma cada de massa Barilla cobra com mais besciamella, colheradas de purê de abóbora, pedaços da muçarela e uma pouco de parmesão ralado. Repita a sequência até acabarem os molhos ou completarem 5 camadas. Finalize com bastante parmesão. Deixe descansar 15 minutos, cubra com alumínio e leve para assar em forno preaquecido 180ºC por 20 minutos. Retire o papel alumínio e volte ao forno em temperatura máxima por 10 minutos para gratinar. Espere 5 minutos antes de servir para a massa e o recheio assentarem.

