Dia da Pizza: aprenda a receita da verdadeira pizza napolitana

No próximo domingo, 10 de julho, é comemorado o Dia Mundial da Pizza – que, há anos, é um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros. Segundo a Associação de Pizzarias Unidas, em média, 1,7 milhões de pizzas são fabricadas e vendidas diariamente no Brasil, sendo São Paulo a segunda cidade que mais consome pizza no mundo, atrás apenas de Nova York.

Apesar de popular por aqui, a pizza original tem formato e cobertura um pouco diferentes da pizza abrasileirada. O prato como conhecemos hoje teve origem na região de Nápoles, na Itália, por volta do século 18. Já a massa em forma de disco assada no forno e com cobertura é uma criação bem mais antiga, que começou há 6 mil anos com uma fina camada de massa conhecida como “pão de Abrahão” ou “piscea”, consumida por hebreus e egípcios.

A verdadeira pizza italiana

Na versão napolitana, menos é mais. Confeccionada de forma artesanal, a massa é feita apenas com água, sal, fermento e farinha de trigo – e deve descansar por, no mínimo, 8 horas. O disco é aberto usando apenas as mãos, técnica que move o ar do centro para a borda, de forma que a borda cresça, fique fofa e forme uma crosta quando assada. No recheio da tradicional marguerita, por exemplo, nada de dezenas de queijos e excessos: a pizza napolitana usa tomate pelado, mussarela de búfala em fatias (ou queijo fior di latte), folhas frescas de manjericão e azeite de oliva.

Inclusive, com o intuito de resguardar o modo tradicional de preparar a pizza napolitana, foi criado em 1984 um órgão dedicado à fiscalização do preparo: a Associazione Verace Pizza Napoletana (Associação Verdadeira Pizza Napolitana). Para receber o selo de verificação, é preciso que ingredientes, porções, tempo e modo de preparo determinados sejam rigidamente obedecidos. É uma forma de garantir que a verdadeira pizza jamais seja esquecida ou deixe de ser feita.

Pizza napolitana feita em casa

Cada vez mais encontrada nas pizzarias brasileiras, a pizza napolitana também pode ser feita em casa, de forma artesanal. Para comemorar o Dia da Pizza, o Eataly, maior centro de gastronomia italiana no Brasil, compartilha sua tradicional receita de massa de pizza napolitana, que pode ser combinada com diversos recheios e, claro, harmonizada com um bom vinho. Confira:

Pizza Napolitana di Eataly

Rendimento: 5 a 6 pizzas de 200g

Ingredientes

– 500ml água

– 25g sal

– 800g farinha

– 0,5g a 1g fermento biológico

Modo de preparo

– Em um bowl, misturar a água e o sal. Dissolver o fermento na água com sal;

– Mexer a mistura por 20 segundos;

– Adicionar 400g de farinha e misturar bem até a farinha se dissolver;

– Adicionar o restante da farinha e continuar misturando;

– Untar a mesa com um pouco de farinha;

– Quando a massa estiver homogênea e mais firme, retirar do bowl e continuar mexendo a massa na mesa;

– Quando a massa não grudar mais, estiver firme e bem lisa, voltar a massa para o bowl e deixá-la descansar por 20 minutos, coberta com um pano úmido;

– Após 20 minutos, fazer pequenas bolinhas de 250g com a massa;

– Descansar as bolinhas por mais 6 a 8 horas cobertas com um pano úmido;

– Abrir a massa na mesa untada com pouca farinha;

– Adicionar o recheio à escolha.

