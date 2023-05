Ervilha, cebola, abóbora: 10 receitas de sopas práticas de legumes

As sopas são fáceis de preparar, de digerir e ainda dão sensação de saciedade e são ricas em nutrientes. Há dezenas de motivos para incluir mais sopa no seu cardápio de casa: o tempo frio é uma delas. Que tal apostar em algumas receitas de sopas que são deliciosas, mas também fáceis de preparar?

Além da tradicional de legumes, a qual ensinamos o preparo abaixo, vale à pena se aventurar em sabores variados para incluir esse preparo mais vezes na sua semana. Afinal, as sopas e caldos são altamente versáteis, permitindo a inclusão de uma grande variedade de ingredientes, e pode ser adaptada a diferentes preferências e necessidades alimentares, como vegetarianos, veganos, sem glúten, entre outras.

Ervilha, cebola, abóbora e muito mais! Confira abaixo opções deliciosas para aquecer a temporada de outono e inverno!

RECEITAS PRÁTICAS DE SOPAS DE LEGUMES

1. SOPA DE ERVILHA

Rende: 4 porções

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes

2 xícaras de ervilhas secas

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

4 xícaras de caldo de legumes (ou água)

Sal e pimenta a gosto

Salsinha picada para decorar (opcional)

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e o alho e refogue por cerca de 3-4 minutos, até que fiquem macios e levemente dourados. Adicione as ervilhas secas na panela e misture bem com a cebola e o alho refogados. Despeje o caldo de legumes (ou água) na panela. A quantidade de líquido pode variar dependendo da consistência que você deseja para a sua sopa. Se preferir uma sopa mais grossa, adicione menos líquido; se preferir mais líquida, adicione um pouco mais.

Tempere com sal e pimenta a gosto. Lembre-se de adicionar uma quantidade menor de sal inicialmente e ajustar no final, se necessário. Deixe a sopa ferver e, em seguida, reduza o fogo para médio-baixo. Cozinhe por aproximadamente 30-40 minutos, ou até que as ervilhas estejam macias e cozidas. Retire do fogo e deixe a sopa esfriar um pouco. Em seguida, use um liquidificador ou um mixer de imersão para processar a sopa até obter uma consistência homogênea. Se preferir uma textura mais rústica, você pode amassar parte das ervilhas com um garfo em vez de bater completamente. Se necessário, retorne a sopa à panela e aqueça novamente antes de servir. Prove e ajuste o tempero, se necessário. Sirva a sopa de ervilha quente, decorada com salsinha picada, se desejar. Você também pode acompanhar com pães ou torradas.

2. SOPA DE CENOURA

Rende: 4 a 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes

4 cenouras médias, descascadas e cortadas em rodelas

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

4 xícaras de caldo de legumes (pode ser caseiro ou comprado pronto)

1/2 colher (chá) de cominho em pó

Sal e pimenta a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Coentro fresco ou salsinha picada para guarnecer (opcional)

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e o alho, e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Adicione as cenouras cortadas em rodelas à panela e refogue por mais alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Despeje o caldo de legumes na panela e adicione o cominho em pó. Tempere com sal e pimenta a gosto. Deixe a sopa ferver e, em seguida, reduza o fogo para médio-baixo. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 20 minutos, ou até que as cenouras estejam macias e possam ser facilmente esmagadas com um garfo. Remova a panela do fogo e deixe a sopa esfriar um pouco antes de bater. Use um liquidificador ou um mixer de imersão para processar a sopa até que fique cremosa e homogênea. Devolva a sopa à panela e aqueça novamente em fogo baixo por alguns minutos. Prove a sopa e ajuste o tempero, se necessário. Sirva a sopa de cenoura quente, guarnecida com coentro fresco ou salsinha picada, se desejar.

3. SOPA DE MANDIOQUINHA

Rende: 4 a 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes

4 mandioquinhas médias, descascadas e cortadas em rodelas

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

4 xícaras de caldo de legumes (pode ser caseiro ou comprado pronto)

1/2 xícara de creme de leite

Sal e pimenta a gosto

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Salsinha picada para guarnecer

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e o alho, e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Adicione as mandioquinhas cortadas em rodelas à panela e refogue por alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Despeje o caldo de legumes na panela, suficiente para cobrir as mandioquinhas. Tempere com sal e pimenta a gosto. Deixe a sopa ferver e, em seguida, reduza o fogo para médio-baixo. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 20 minutos, ou até que as mandioquinhas estejam macias e possam ser facilmente esmagadas com um garfo.

Remova a panela do fogo e deixe a sopa esfriar um pouco antes de bater. Use um liquidificador ou um mixer de imersão para processar a sopa até que fique cremosa e homogênea. Devolva a sopa à panela e aqueça novamente em fogo baixo. Se desejar uma sopa mais cremosa, adicione o creme de leite e aqueça por mais alguns minutos. Prove a sopa e ajuste o tempero, se necessário. Sirva a sopa de mandioquinha quente, guarnecida com salsinha picada, se desejar.

4. SOPA DE ABÓBORA

Rende: 4 a 6 porções

Tempo de preparo: 50 minutos

Ingredientes

1 abóbora média (cerca de 1,5 kg), descascada e cortada em cubos

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

4 xícaras de caldo de legumes (pode ser caseiro ou comprado pronto)

1/2 colher (chá) de curry em pó (opcional)

Sal e pimenta a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sementes de abóbora torradas para guarnecer (opcional)

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e o alho, e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Adicione os cubos de abóbora à panela e refogue por alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Despeje o caldo de legumes na panela, suficiente para cobrir a abóbora. Tempere com sal, pimenta e curry em pó, se estiver usando. Deixe a sopa ferver e, em seguida, reduza o fogo para médio-baixo. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 20 minutos, ou até que a abóbora esteja macia e possa ser facilmente amassada com um garfo. Remova a panela do fogo e deixe a sopa esfriar um pouco antes de bater. Use um liquidificador ou um mixer de imersão para processar a sopa até que fique cremosa e homogênea. Devolva a sopa à panela e aqueça novamente em fogo baixo por mais alguns minutos. Prove a sopa e ajuste o tempero, se necessário. Sirva a sopa de abóbora quente, guarnecida com sementes de abóbora torradas, se desejar.

5. SOPA FÁCIL DE LEGUMES

Rende: 4 a 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes

2 cenouras médias, descascadas e cortadas em cubos

2 batatas médias, descascadas e cortadas em cubos

1 abobrinha média, cortada em cubos

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

4 xícaras de caldo de legumes (pode ser caseiro ou comprado pronto)

1 colher (chá) de temperos secos (como orégano, tomilho, alecrim, etc.)

Sal e pimenta a gosto

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Salsinha picada para guarnecer

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e o alho, e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Adicione as cenouras, batatas e abobrinha à panela. Refogue por alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Despeje o caldo de legumes na panela, suficiente para cobrir os legumes. Tempere com os temperos secos, sal e pimenta a gosto. Deixe a sopa ferver e, em seguida, reduza o fogo para médio-baixo. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 15-20 minutos, ou até que os legumes estejam macios. Remova a panela do fogo e deixe a sopa esfriar um pouco antes de bater. Use um liquidificador ou um mixer de imersão para processar a sopa até que fique com uma consistência cremosa, mas com alguns pedaços de legumes. Devolva a sopa à panela e aqueça novamente em fogo baixo por alguns minutos. Prove a sopa e ajuste o tempero, se necessário. Sirva a sopa de legumes quente, guarnecida com salsinha picada, se desejar.

6. SOPA CLÁSSICA DE CEBOLA

Rende: 4 a 6 porções

Tempo de preparo: 50 minutos

Ingredientes

4 cebolas grandes, cortadas em fatias finas

3 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

4 xícaras de caldo de carne ou caldo de legumes

1/2 xícara de vinho branco seco (opcional)

Sal e pimenta a gosto

Fatias de pão francês ou baguete

Queijo gruyère ralado (ou outro queijo de sua preferência)

Modo de preparo

Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione as cebolas fatiadas e cozinhe, mexendo ocasionalmente, por cerca de 15-20 minutos, até que as cebolas estejam douradas e caramelizadas. Polvilhe a farinha de trigo sobre as cebolas caramelizadas e mexa bem para incorporar. Adicione o vinho branco (se estiver usando) e mexa por cerca de 1 minuto, permitindo que o álcool evapore. Despeje o caldo de carne ou caldo de legumes na panela, aos poucos, mexendo bem para incorporar. Tempere com sal e pimenta a gosto. Deixe a sopa ferver e, em seguida, reduza o fogo para médio-baixo. Cozinhe por mais 10 minutos para que os sabores se desenvolvam.

Enquanto a sopa está cozinhando, pré-aqueça o forno a 180°C. Corte as fatias de pão francês ou baguete em tamanho apropriado para servir como croutons na sopa. Coloque as fatias de pão em uma assadeira e leve ao forno por cerca de 5 minutos, ou até que estejam levemente tostadas. Quando a sopa estiver pronta, coloque-a em tigelas individuais ou em uma sopeira. Cubra cada porção de sopa com uma ou duas fatias de pão tostado e polvilhe generosamente com queijo gruyère ralado. Leve as tigelas de sopa ao forno por cerca de 10 minutos, ou até que o queijo esteja derretido e levemente dourado. Retire do forno e sirva imediatamente, aproveitando a sopa de cebola quente e gratinada.

7. SOPA DE TOMATE CREMOSA

Rende: 4 a 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

4 tomates médios, cortados em cubos

1 cenoura média, descascada e cortada em rodelas

2 xícaras de caldo de legumes (pode ser caseiro ou comprado pronto)

1/2 xícara de creme de leite

1 colher (chá) de orégano

Sal e pimenta a gosto

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Folhas de manjericão fresco para guarnecer (opcional)

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e o alho, e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Adicione os tomates e a cenoura à panela. Refogue por alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Despeje o caldo de legumes na panela, suficiente para cobrir os ingredientes. Tempere com orégano, sal e pimenta a gosto. Deixe a sopa ferver e, em seguida, reduza o fogo para médio-baixo. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 15-20 minutos, ou até que os tomates e a cenoura estejam macios. Remova a panela do fogo e deixe a sopa esfriar um pouco antes de bater. Use um liquidificador ou um mixer de imersão para processar a sopa até ficar com uma consistência cremosa. Devolva a sopa à panela em fogo baixo. Adicione o creme de leite e mexa até ficar bem incorporado. Aqueça por mais alguns minutos, sem deixar ferver. Prove a sopa e ajuste o tempero, se necessário. Sirva a sopa de tomate cremosa quente, guarnecida com folhas de manjericão fresco, se desejar.

8. SOPA DE BRÓCOLIS

Rende: 4 a 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes

2 cabeças médias de brócolis

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

4 xícaras de caldo de legumes (pode ser caseiro ou comprado pronto)

1 xícara de leite (pode ser substituído por leite vegetal para opção vegana)

2 colheres (sopa) de manteiga (ou azeite de oliva para opção vegana)

Sal e pimenta a gosto

Queijo ralado (opcional para polvilhar)

Modo de preparo

Separe os floretes de brócolis das hastes. Corte os floretes em pedaços menores. Em uma panela grande, aqueça a manteiga (ou azeite de oliva) em fogo médio. Adicione a cebola picada e o alho, e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Adicione os floretes de brócolis à panela e refogue por alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Despeje o caldo de legumes na panela, suficiente para cobrir os ingredientes. Tempere com sal e pimenta a gosto. Deixe a sopa ferver e, em seguida, reduza o fogo para médio-baixo. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 15-20 minutos, ou até que o brócolis esteja macio. Use um liquidificador ou um mixer de imersão para processar a sopa até ficar com uma consistência cremosa. Devolva a sopa à panela em fogo baixo. Adicione o leite e mexa até ficar bem incorporado. Aqueça por mais alguns minutos, sem deixar ferver. Prove a sopa e ajuste o tempero, se necessário. Sirva a sopa de brócolis quente, polvilhada com queijo ralado, se desejar.

9. SOPA DE COUVE-FLOR

Rende: 4 a 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes

1 couve-flor média, cortada em floretes

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

4 xícaras de caldo de legumes (pode ser caseiro ou comprado pronto)

1/2 xícara de leite (pode ser substituído por leite vegetal para opção vegana)

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Sal e pimenta a gosto

Salsa picada para guarnecer (opcional)

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e o alho, e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Adicione os floretes de couve-flor à panela e refogue por alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Despeje o caldo de legumes na panela, suficiente para cobrir os ingredientes. Tempere com sal e pimenta a gosto. Deixe a sopa ferver e, em seguida, reduza o fogo para médio-baixo. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 15-20 minutos, ou até que a couve-flor esteja macia. Use um liquidificador ou um mixer de imersão para processar a sopa até ficar com uma consistência cremosa. Devolva a sopa à panela em fogo baixo. Adicione o leite e mexa até ficar bem incorporado. Aqueça por mais alguns minutos, sem deixar ferver. Prove a sopa e ajuste o tempero, se necessário. Sirva a sopa de couve-flor quente, guarnecida com salsa picada, se desejar. Essa sopa de couve-flor é simples, saudável e saborosa. Você pode acompanhar com croutons ou pão torrado.

10. MINESTRONE (SOPA TRADICIONAL ITALIANA)

Rende: 4 a 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

2 cenouras médias, cortadas em cubos

2 talos de aipo, cortados em rodelas

1 abobrinha média, cortada em cubos

1 batata média, descascada e cortada em cubos

1 xícara de macarrão curto (como conchiglie ou fusilli)

1 lata de tomates picados (400g)

4 xícaras de caldo de legumes

1 colher (chá) de orégano

1 colher (chá) de manjericão seco

Sal e pimenta a gosto

Queijo parmesão ralado para servir (opcional)

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e o alho, e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Adicione as cenouras, o aipo, a abobrinha e a batata à panela. Refogue por alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Despeje os tomates picados (com o suco) e o caldo de legumes na panela. Tempere com orégano, manjericão seco, sal e pimenta a gosto. Deixe a sopa ferver e, em seguida, reduza o fogo para médio-baixo. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 15 minutos, ou até que os legumes estejam macios. Adicione o macarrão curto à panela e cozinhe pelo tempo indicado na embalagem do macarrão, ou até que esteja al dente. Prove a sopa e ajuste o tempero, se necessário. Sirva a sopa minestrone quente, acompanhada de queijo parmesão ralado por cima, se desejar.