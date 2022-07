Sopa de cebola, caldo verde e mais: onde tomar sopas e caldos em SP

Além de receitas clássicas de sopa para preparar em casa (veja aqui algumas receitas), os dias frios do inverno também são uma boa oportunidade de provar novos sabores. Em São Paulo, é possível provar caldos e sopas de sabores diversos, indo desde um reconfortante e brasileiríssimo creme de mandioquinha até a apetitosa sopa de cebola, receita tipicamente francesa.

Que tal aproveitar a estação para provar uma sopa ou caldo bem caprichado? Abaixo, preparamos um roteiro pela capital paulista com lugares imperdíveis para se esquentar com boa gastronomia. Confira:

ANIMUS

Com a chegada dos dias mais frios, a chef Giovanna Grossi, do Animus, preparou uma série de receitas de sopas bem quentinhas para incrementar o cardápio do restaurante. A ideia é ter um sabor diferente por semana, assim os clientes podem provar as diferentes criações da chef e experimentar opções diversas durante a estação. Entre os sabores estão: creme de batata-doce com leite de coco e crispy de coco (vegana); creme de mandioquinha com bacon e crispy de couve; creme de abóbora com gorgonzola; creme de lentilha, bacon e cogumelos; creme de mandioca com crispy de cebola e sopa de cebola com bacon e crispy de cebola. Todas as opções tem preço de R$ 32.

Serviço: Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros | Tel.: (11) 2371-798

BISTROT DE PARIS

No Bistrot de Paris, o chef Alain Poletto serve a tradicional sopa de cebola com massa folhada (R$ 59), que consiste num creme de cebola que une o conforto de um prato quentinho com a crocancia da massa folhada. Localizado na Villa San Pietro, no Jardins, o restaurante traz uma roupagem característica. A fachada com seus detalhes é uma passagem à França, o salão principal traz estofado vermelho com suas típicas barras de latão; gravuras originais das décadas de 1920 e 1930, e os desenhos do célebre ilustrador francês Paul Iribe.

Serviço: Rua Augusta, 2542 – Jardim Paulista | Tel.: (11) 3063-1675

TERRAÇO ITÁLIA

No Terraço Itália, o chef Pasquale Mancini inclui no menu de inverno três versões clássicas e campeãs em pedidos nos dias mais frios do ano: a minestrone de vegetais com crocante de parmesão (R$ 89), a sopa de aspargos com pancetta (R$ 94), e o capeletti de vitela em caldo de carne (R$ 89). Todas são receitas afetivas do chef, inspiradas por sua terra natal, a Toscana. Além das sopas, ainda há novidades em massas, risotos, carnes e peixes, além de sobremesas. Destaque para clássicos como o Spaghetti a la Carbonara (R$ 142) e o Risotto di gorgonzola, Pere e Noci (risoto de gorgonzola, pera e nozes, R$ 148).

Serviço: Av. Ipiranga, 344 – 41º andar – República | Tel.: (11) 2189.2940 (WhatsApp)

ZENA

O chef Carlos Bertolazzi, do italiano Zena, sugere para o inverno clássico atemporal Capelleti in Brodo, o Minestrone al Pesto e o Crema de ZuccaI, o valor de cada sopa é de R$ 54,00. Em ambiente descontraído e arejado, envolto por paisagismo, a casa serve entradas, pratos e sobremesas feitos inteiramente no local, como seu tradicional Grissini – oferecido como cortesia -, as focaccias, saladas ou o clássico Gnocchi Zena.

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1901 – Jardins | Tel.: (11) 3081-2158

EMPÓRIO MANUEL

No menu do Empório Manuel, a boa pedida para este inverno é a Soupe a L’oigon em Mongolfiére (sopa de cebola, R$ 42). Idealizado por três mulheres empreendedoras que amam a gastronomia – Maria Claudia Calcagniti, Paula Ramos e Daniela Ramos – a marca é uma combinação de empório com bistrô francês, com um menu que abrange café da manhã, café da tarde, almoço e jantar. Logo na entrada, o empório traz uma parede cheia de gavetinhas com cereais, frutas secas, grãos e outros produtos típicos de uma mercearia. Do lado direito, o bar com uma vitrine de guloseimas feitas pela sócia e chef padeira, Paula Ramos. Mais à frente, o bistrô traz um ambiente típico, servindo desde croque monsier e croissants até pratos mais elaborados, como polvo à provençal e steak tartare.

Serviço: Rua Manoel Guedes, 426 | 11.3073.1679/ (11) 9308.74396 (WhatsApp).

MERCEARIA DO CONDE

O cardápio da Mercearia do Conde tem duas opções de sopas, que são servidas todos os dias. Entre as sugestões estão a sopa tailandesa Tom Kha Gai com frango, shiitake, leite de coco e legumes (R$ 52) e a sopa de abóbora com curry (R$ 48). Com um ambiente lúdico e colorido, com fadas e trapezistas, sacolas de feira, quadros e relicários, o restaurante faz parte da esquina da rua Joaquim Antunes desde 1991. Logo no começo, a casa era uma mercearia e vendia queijos, vinhos, cereais a granel e pães. Atualmente, ainda guarda resquícios do antigo armazém, com azulejos brancos e objetos pendurados pelo teto.

Serviço: R. Joaquim Antunes, 217, Jardim Paulistano | Tel.: (11) 3081-7204

Gael Cozinha Mestiça

Entre as sopas do menu do Gael Cozinha Mestiça estão mandioquinha ou abóbora com gengibre (R$ 32 cada). Como entrada, existem as opções de polenta com ragu de linguiça artesanal (R$ 38) ou polenta com shimeji e shiitake (R$ 39). Entre os pratos de inverno, medalhão com vinho (purê de batata rústica e legumes – R$ 98) ou uma opção vegana, a moqueca de banana (com palmito pupunha – R$ 76).

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 322 – Pinheiros | Tel.: (11) 91015-6005

PISELLI JARDINS

No Piselli Jardins, o restauranteur Juscelino Pereira oferece dois tipos de sopas bem italianas: Minestrone Ligure (sopa de legumes com um toque de pesto genovês, R$ 51/R$ 69) e o Capelleti In Brodo (pequenos ravioles recheados de carne com caldo do assado clarificado, R$ 58/R$ 79). Outra sugestão do cardápio é o Crema Piselli con Gamberi, creme de ervilhas com camarões, por R$ 72/R$ 95.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1253 – Cerqueira César | Tel.: (11) 3081-6043

TADASHII JAPANESE RESTAURANT

O Tadashii Japanese Restaurant promove o seu tradicional Festival de Lámens para o inverno. No menu, o cliente pode escolher a base do caldo e o sabor do lamén, totalizando em 20 opções. Entre os caldos estão: Shoyu (molho especial Tadashii a base de shoyu e especiarias), Shio (caldo a base de sal e especiarias), Shiro Misso (molho à base de pasta de soja suave) e Aka Misso (caldo a base de pasta de soja picante com toque de tarê). Já entre os sabores, estão: Vegetariano (shimeji, aspargos, broto de feijão, milho, couve, ovo caipira, tofu e alga nori); Frango (frango empanado, broto de feijão, milho, couve, ovo caipira, tofu e nori); Lombo (lombo de porco assado, broto de feijão, milho, couve, ovo caipira, tofu e nori); Roastbeef (fatias finas de roastbeef, cebola roxa gratinada, milho, couve, ovo caipira, tofu e nori) e Frutos do Mar (lagostim, camarão, lula, mariscos, broto de feijão, milho, couve, ovo caipira, tofu e nori).

Serviço: Rua Jamanari, 40, Vila Andrade | 11.2579-7777 / 2579-3737

CHEF TOBIAS LINGUIÇARIA

Para este inverno, o chef Tobias Welsch preparou para o menu do restaurante Chef Tobias Linguiçaria a Gulaschsuppe, tradicional sopa da região dos Alpes. A base da receita leva carne bovina, cenoura e batata em cubos, caldo de tomate e especiarias, servido com pão artesanal de fermentação natural ou Bretzel (trança de pão), importada da Alemanha e elaborada com farinha orgânica (R$ 42 com pão ou R$ 48 com Bretzel).

Serviço: Rua Simão Álvares 484 – Pinheiros | (11) 95437-1966

Lobby Bar Ipê

Pensando na temporada fria que abraça a capital paulista, o Lobby Bar Ipê anuncia seu Festival de Inverno. Localizado no Bourbon São Paulo Ibirapuera Convention Hotel, o espaço gastronômico traz um cardápio especial de sopas e cremes. Entre as opções, estão: creme de cenoura com gengibre e mel, caldo verde, creme de mandioquinha com carne seca e sopa de cebola, além dos complementos como torradas e pães, que podem ser consumidos à vontade por um valor único de R$ 49,90 por pessoa.

Serviço: Av. Ibirapuera, 2927 – Moema | (11) 5091-2330

