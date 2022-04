Mesa de Páscoa: inspire-se em ideias criativas para montar a sua!

A comemoração da Páscoa é uma ótima oportunidade para reunir a família em casa e montar uma mesa bem bonita para o almoço ou brunch. Pensando nisso, preparamos uma seleção com ideias criativas para te inspirar na decoração bem ao estilo faça você mesmo. Repare que o ovo, símbolo do nascimento e da vida, está presente em várias delas. Confira!

Guardanapo em formato de coelho

Esta é uma ideia que é possível executar com o que se tem em casa. Basta pegar um guardanapo de tecido, enrolá-lo e dobrá-lo em volta de um ovo, fazendo o formato de orelhas de coelho. Para prender, use um fio de juta natural para dar um toque rústico e arremate com um ramo de Gypsophila, flor conhecida como mosquitinho e fácil de encontrar. Depois, coloque o arranjo sobre o prato.

Paleta vibrante

Se a ideia é fazer uma mesa de Páscoa com clima tropical, aposte em uma cartela de cores vibrantes. Aqui, a cerâmica turquesa destaca o guardanapo com estampa de folhagens. Aproveite para incluir flores de tons variados, ovos, que podem ser de cerâmica ou naturais coloridos, cenouras com ramas e capriche na escolha dos talheres. Os coloridos, como cobre e dourado, estão super em alta!

Reaproveite os ovos

Se você gosta de fazer trabalhos manuais, vai adorar esta ideia de centro de mesa. Ao quebrar os ovos para alguma receita, preserve as cascas para criar uma base. Depois, é só preenchê-las com cera e incluir um pavio para criar velas. Escolha uma cerâmica bonita e monte um vaso com plantas miúdas e finalize com as velas que você mesma fez.

Brunch bem doce

A ideia é fazer um brunch de Páscoa? Aposte em um suporte de doces de três andares e escolha guloseimas coloridas para criar um visual divertido. Macarons, ovos de chocolate embrulhados com papel chumbo, confeitos, cupcakes e tortinhas são boas opções. Não se esqueça de incluir pequenos vasos de flores e plantas e coelhos de chocolate para deixar a mesa bem no clima do feriado.

Flores secas

Aqui, uma proposta rústica com sousplat tramado, cerâmica e guardanapo de linho. Para decorar, um ovo pintado e um pequeno arranjo de flores secas. Sobre a mesa, sem toalha, espalhe pequenos galhos verdes,

Tons pastel

Com um clima alegre, esta mesa posta foi planejada em uma cartela de tons pastel. Um caminho de mesa estampado sobre uma toalha branca compõem a base. Sobre ela, sousplats, pratos e bandejas de cerâmica nas cores rosa e branco, com talheres dourados. Ovos coloridos e flores completam o visual

Simples e chique

Eis uma ideia para não ter trabalho. É só ter peças bonitas em casa, como um belo prato de cerâmica e guardanapos de linho. Comece pensando na paleta de cores da mesa que você quer arrumar e depois disponha as peças criando uma espécie de ninho com o guardanapo dentro do prato. Sobre ele, coloque um ovo branco e finalize com um galho de uma planta delicada.

Ninho de alecrim

Outra ideia de ninho, mas em um estilo diferente. Um ramo de alecrim enrolado em volta de um ovo dá forma a um enfeite cheio de significados para a Páscoa. Coloque sobre um guardanapo de tecido dentro de um prato e use uma fita bonita para amarrar os talheres.