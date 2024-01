Receita rápida de guacamole refrescante com nachos de queijo e páprica

Para os dias de calor intenso do verão brasileiro, nada melhor do que receitas rápidas e refrescantes para descomplicar a refeição do dia a dia, como o caso da guacamole. Composta por ingredientes simples e de fácil preparo, esta iguaria da culinária mexicana pode ser uma boa pedida para os dias em que a praticidade fala mais alto.

E para você se deliciar ainda mais com este prato icônico da gastronomia latina, separamos uma receita prática de guacamole refrescante acompanhada de nachos de queijo com papríca e coentro. Confira o passo-a-passo desta receita:

Receita de guacamole refrescante com nachos de queijo e páprica

Ingredientes

5 abacates avocados maduros

1 tomate sem sementes, picados em cubos pequenos

1 cebola roxa picada em cubos pequenos

1/4 de maço de coentro fresco picado

1/4 de cebolinha fresca picada

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

Suco de 1 limão-taiti

1 colher (chá) de páprica picante

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Chips de tortilhas sabor queijo

Modo de Preparo

Em um bowl, amasse a polpa dos avocados com um garfo, deixando a mistura pedaçuda. Adicione o suco de limão, os tomate, a cebola, o coentro e a pimenta dedo-de-moça e misture tudo gentilmente até formar uma pasta cremosa e com pedaços. Tome cuidado para que a pasta não fique lisa demais. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve a guacamole coberta por um plástico filme para a geladeira por 10 minutos

Para os nachos, tempere-os com a páprica picante e os asse por 5 minutos no forno ou air-fryer a 180ºC ou até ficarem quentinhos e crocantes. Sirva os nachos em um refratário com a guacamole ao centro.

