3 receitas com carne moída para uma refeição prática

Conhecida pela sua versatilidade e praticidade na cozinha popular, a carne moída é presença constante na mesa dos brasileiros. Seja para acompanhar aquela famosa macarronada de domingo ou no formato de almôndegas, é inegável que as receitas com carne moída são tão diversas quanto deliciosas.

Para acertar ainda mais no preparo, conversamos com o chef instrutor da escola de culinária Laurent Suaudeau, Chef Igor Freitas, que trás todas as dicas que fazem a diferença na hora de provar uma boa carne moída.

Quais cortes de carne moer?

Segundo o chef Igor, todo tipo de carne pode ser moída, porém existem duas opções recomendadas que valorizam e aprimoram o sabor e a suculência dos pratos: “O patinho e a fraldinha são as duas melhores carnes para se moer pois garantem uma textura macia e livre de fibras mais rígidas”, conta o chef, que também atua em um dos renomados restaurantes em São Paulo, o HiPokee.

Isso, no entanto, nem sempre é regra, porque é preciso levar em conta o tipo de prato. “Cada receita que envolve a técnica de moer precisa ser levada em consideração a porcentagem de gordura presente na proteína. Se forem hambúrgueres, por exemplo, a carne deve estar acompanhada de uma quantidade de gordura maior. Caso contrário, ela ficará seca e sem suculência. Isso também vale para outros tipos de cocção.”

Outro ponto importante é ficar de olho na aparência e conservação. “A carne moída de primeira qualidade possui aspecto firme e coloração avermelhada, sem líquidos ou texturas esbranquiçadas. É importante também atentar-se a sua conservação. Carne moída deve ficar apenas no congelador e em recipientes de vidro”, aponta.

As melhores receitas com carne moída

Carne Moída com Batatas

Ingredientes

900 gramas de carne de patinho moída;

3 colheres (sopa) de óleo de milho;

1 cebola picada;

3 dentes de alho picados;

1 colher (sopa) de extrato de tomate;

4 tomates sem pele e nem sementes, picados;

3 batatas cortadas em cubos médios;

1/2 xícara (chá) de azeitonas picadas;

1/2 maço de salsinha picada;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

Em uma tigela, tempere a carne moída com o sal, pimenta-do-reino e reserve. Em uma panela larga, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a carne até dourar bem. Junte a cebola e o alho picados e refogue até murchar. Acrescente o extrato de tomate e adicione os tomates e as batatas picadas. Após tudo estar bem refogado, adicione água filtrada até cobrir toda a carne e ajuste o sal e a pimenta. Deixe cozinhar em fogo baixo até as batatas ficarem macias. Finalize com as azeitonas e a salsinha.

Almôndegas ao Molho

Ingredientes

1 kg ¹/² de tomates italianos picados;

2 pães franceses;

700 gramas de carne de fraldinha moída;

1 cebola picada;

3 dentes de alho picados;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

2 colheres (sopa) de azeite de oliva.

Modo de Preparo

Em uma panela grande com 1/2 xícara de água, cozinhe os tomates por 40 minutos. Bata no processador até obter um molho uniforme e encorpado e reserve. Em uma tigela, umedeça os pães com água e desmanche-os com as mãos. Junte na mesma tigela a carne moída, metade da cebola, 2 dentes de alho, sal e pimenta e misture até que a massa fique homogênea.

Após obter uma massa firme, modele as bolinhas e reserve. Em uma panela com azeite, reforgue as almôndegas juntamente do alho e do restante da cebola picada. Acrescente o molho de tomate e deixe cozinhar por 20 minutos. Sirva com macarrão ou arroz branco soltinho.

Croquete de carne com queijo

Ingredientes

1kg de carne de fraldinha moída;

Meia cebola picada;

1 dente de alho picado;

1 colher (sopa) de azeite;

1 raminho de tomilho;

1 colher (chá) de mostarda;

10 ml de de leite integral;

100 gramas de farinha de trigo;

200 gramas de muçarela em cubos;

2 ovos batidos;

350 gramas de farinho panko para empanar;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

Em uma frigideira grande, refogue a carne aos poucos. Reserve e, na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho no azeite até dourar. Volte a carne para a panela e junte o tomilho, a mostarda, o sal e o leite. Junte a farinha e misture até soltar do fundo da frigideira. Deixe resfriar e faça bolinhas de 25g e recheie com um cubo de queijo.

Empane as bolinhas no ovo batido e na farinha panko. Em uma panela grande com óleo, frite os bolinhos até dourarem por fora (em fogo não muito quente para o queijo derreter). Deixe escorrer em um papel toalha e sirva com molho de pimenta.

Carne moída é sinônimo de praticidade na cozinha. Deixe sua criatividade rolar solta e descubra as multíplas formas de utilizar esta ténica.