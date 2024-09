Macarrão com frango e creme de cebola fica pronto em 20 minutos

Com a rotina cada vez mais corrida, fazer uma refeição gostosa e rápida é um desejo cada vez mais frequente. Uma receita prática e saborosa é um Macarrão com frango e creme de cebola, que fica pronta em apenas 20 minutos. Veja o passo a passo:

Receita de macarrão com frango e creme de cebola

Ingredientes

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

1 peito de frango grande (350g), sem pele e sem osso, cortado em iscas finas

1 xícara (chá) de ervilha congelada

1 pitada de pimenta-do-reino

3 xícaras (chá) de leite (600 ml)

1 envelope (58g) de sopa instantânea sabor creme de cebola

1 pacote de macarrão (500g) tipo parafuso cozido “al dente”

2 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. Em uma panela grande, coloque a manteiga e leve ao fogo alto para derreter. Junte o frango e frite por 7 minutos, ou até dourar. Acrescente a ervilha, a pimenta-do-reino, o leite e sopa instantânea e cozinhe mexendo sempre, por 6 minutos, ou até encorpar. Regue sobre o macarrão cozido, salpique o queijo ralado e sirva imediatamente. Bom apetite!

*Receita cedida pela Ajinomoto

