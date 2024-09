Nada como caprichar preparando um prato mais elaborado para si ou para os familiares. Uma receita que pode servir para um almoço de domingo ou um jantar especial é o Poulpe Au Pesto, um Tortiglione ao molho pesto e tentáculo de polvo selado. A chef Millena Sá, da Éclair Cafeteria e Bistrô, no Rio de Janeiro, revela o passo a passo para preparar em casa, garantindo que vale a pena. Confira!

Receita de Tortiglione ao molho pesto e tentáculo de polvo selado

Ingredientes

Marinada do Polvo

1 unidade de tentáculo de polvo

1 limão

Sal a gosto

1 cebola

3 folhas de louro

15g de alho triturado

1g de pimenta do reino

Massa

200g de massa Tortiglione

3 folhas de louro

1 cebola

Sal a gosto

Azeite a gosto

Molho Pesto

100g de queijo parmesão ralado

1 xícara (chá) de manjericão

3 colheres (sopa) de nozes sem casca

4 dentes de alho descascado

1 pitada de sal

½ xícara (chá) de azeite extra virgem

Pimenta-do-reino a gosto

½ xícara (chá) de rúcula

Modo de preparo

Polvo

Coloque os tentáculos, cebola e louro em uma panela de pressão e deixe cozinhar em média de 15 a 20 minutos (você saberá se o polvo está cozido ao espetá-lo com um palito. Se entrar com facilidade, é porque está macio e no ponto correto).

Tire-o do cozimento e tempere com alho, sal, pimenta do reino e limão. Deixe marinar por 1 hora. Após esse processo, para a finalização do prato, sele no azeite nos dois lados, até criar uma selagem perfeita.

Massa

Em uma panela quente, coloque o louro, cebola e sal. Adicione o macarrão e deixe cozinhar até o mesmo ficar no ponto al dente para cozido (aproximadamente 10 minutos). Escorra e reserve a água do cozimento, e adicione fios de azeite.

Continua após a publicidade

Molho Pesto

Coloque todos os ingredientes no processador e triture bem.

Finalização e montagem

Em uma frigideira, adicione 140g do molho pesto, coloque o macarrão e um pouco de água do cozimento. Mexa até aquecer.

Em um prato fundo, coloque o macarrão e o molho. Para finalizar, adicione o tentáculo de polvo selado por cima do macarrão e sirva.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.