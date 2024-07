Receita de socarrat de polvo leva arroz de paella tostado

Já ouviu falar de Socarrat de Polvo? O prato tradicional de Valência, na Espanha, é feito com a parte tostada do arroz no fundo da panela de paella, por ser crocante e caramelizada, concentrando sabor e textura. O chef Alexandre Schoemberger, do Marcondes Cozinha Autoral, de Curitiba (PR), ensina como preparar esta receita, que pode ser uma ótima opção para sair do tradicional no almoço ou jantar. Anote os ingredientes para a porção individual:

Receita de Socarrat de polvo

Ingredientes

1 polvo já cozido

1/2 cebola cortada em brunoise

150 g de arroz Bomba

150ml de vinho branco

600ml de caldo de legumes

15g de páprica picante

60g de molho de ostra

20g de hondashi

10g de tempero paellero

20g de cebolinha cortada finamente

50g de azeite extravirgem

Modo de Preparo

Divida o polvo já cozido ao meio, deixando 4 tentáculos inteiros e cortando o restante em pedaços pequenos. Refogue a cebola em azeite até dourar, adicione os pedaços de polvo e continue refogando. Acrescente a páprica e o hondashi, cuidando para não queimar. Adicione o molho de ostra e o tempero paellero, misture bem e acrescente o Arroz Bomba.

Aos poucos, vá adicionando o caldo de legumes, mexendo até o arroz atingir a textura al dente. Coloque a cebolinha e comece a tostar o arroz em uma frigideira antiaderente, Conforme o arroz seca, adicione um fio de azeite nas bordas da frigideira para ajudar a formar a crosta.

Tempere a outra metade do polvo com hondashi e páprica, grelhando em frigideira quente com azeite. Enrole o arroz como uma panqueca, deixando a parte tostada por fora e o arroz cremoso por dentro. Coloque o polvo grelhado sobre o arroz. Agora é só servir!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Continua após a publicidade

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Continua após a publicidade

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.