Receita de risoto de parma e figo fica pronta em 30 minutos

Quando chega o final de semana, dá vontade de sair do convencional na cozinha e preparar pratos que surpreendam a família. Mas nada que consuma horas no fogão, afinal o que se quer é aproveitar o máximo de tempo junto de quem a gente gosta.

Que tal um risoto de parma e figo que fica pronto em apenas 30 minutos? Anote os ingredientes:

Receita de risoto de parma e figo

Ingredientes

3 e 1/2 colheres (sopa) de manteiga sem sal, gelada (52,5g)

6 figos cortados em pétalas (230g)

1 cebola roxa média picada (150g)

1 e 1/2 xícara (chá) de arroz arbóreo cru (230g)

1/2 xícara (chá) de vinho branco seco (100ml)

1 litro de água fervente

1 sachê de caldo de legumes

3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado (24g)

100g de presunto tipo Parma em fatias, rasgadas

1 colher (sopa) de salsa picada (5g)

Modo de preparo

Em uma frigideira média, coloque 1/2 colher (sopa) da manteiga e leve ao fogo baixo para derreter. Junte o figo e grelhe por 1 minuto de cada lado, ou até dourar. Retire do fogo e reserve. (Se preferir não grelhar o figo, acrescente-o cru no final da preparação).

Em uma panela média, coloque 1 colher (sopa) da manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Junte a cebola e refogue por 1 minuto, ou até murchar. Acrescente o arroz e frite-o por 1 minuto, ou até os grãos ficarem completamente envolvidos pela manteiga. Regue com o vinho e deixe cozinhar até o líquido formado evaporar.

Adicione, aos poucos, a água previamente misturada ao caldo de legumes e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, por 20 minutos, ou até o líquido formado secar e o arroz ficar úmido e al dente.

Retire do fogo, junte a manteiga restante e o parmesão, e misture até a manteiga derreter. Acrescente o presunto e o figo grelhado, misture delicadamente, e sirva imediatamente.

*Receita cedida pela Ajinomoto

