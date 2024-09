Receita de cocada cremosa vegana, saborosa e prática

Cocada cremosa é uma sobremesa capaz de agradar toda a família. E é possível fazer uma versão vegana, utilizando leite de amêndoas e leite de coco em pó, ao invés do leite de vaca. Nós garantimos: o sabor e o resultado permanecem os mesmos.

A receita de cocada cremosa vegana leva apenas cinco ingredientes e é super prática de fazer. Anote!

Receita de cocada cremosa vegana

Ingredientes

250 ml de leite de amêndoas

130g de tâmaras sem caroço

90g de coco ralado fresco ou seco sem adição de açúcar

100g de leite de coco em pó

Extrato de baunilha a gosto (opcional)

Modo de preparo

No liquidificador ou mixer, bata o leite de amêndoas, a baunilha e as tâmaras. Em uma panela, junte todos os ingredientes. Leve ao fogo baixo mexendo até ficar em textura mais cremosa.

Distribua em taças, leve para gelar, ou coma quentinha de colher. Bom apetite!

*Receita cedida pela A Tal da Castanha.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.