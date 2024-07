Cocada de forno fácil serve a toda família

Pensar na sobremesa pode ser um desafio ao longo da semana, para quem deseja variar os doces e ir além do tradicional chocolate. Que tal preparar uma cocada de forno fácil, com apenas quatro ingredientes e que rende 12 porções?

A receita entrou no cardápio de Festival de Inverno da Ghee Banqueteria, em São Paulo, e os pedidos podem ser feitos até 4 de agosto. O menu criado pelo chef Paulo Neves conta com diversas opções de comfort foods como aperitivos, pratos quentes, sopas, cremes, caldos, fondues, sobremesas e bebidas para aquecer nos dias mais frios.

Aprenda a preparar a cocada de forno em casa:

Rendimento: 12 porções

Ingredientes:

• 300g de coco fresco ralado

• 550g de açúcar cristal

• 10g de manteiga

• 3 ovos

Modo de preparo:

Em um bowl, misture todos ingredientes com o auxílio de uma colher. Em seguida, coloque a mistura em forminhas de alumínio (de aproximadamente 100g cada) e leve ao forno pré aquecido a 160 graus até dourar.

