Red Velvet: aprenda a fazer um bolo vermelho para o Natal

A mesa de Natal exige receitas mais volumosas, daquelas que enchem os olhos. E na seção de sobremesas, certamente um bolo como o Red Velvet é a pedida certa para garantir sofisticação e sabor à ceia.

Pensando nas festividades de final de ano, Ariele Barreto, fundadora da Love for Sweet, separou uma receita que pode ser feita em casa, ideal para saborear em família e impressionar as visitas nas celebrações e ocasiões festivas.

Na confeitaria inaugurada em 2020, esse bolo é um dos carros-chefe: “O Red Velvet é a opção perfeita para o Natal. Ele complementa a decoração festiva com seu tom vibrante de vermelho e sua elegância natural”, descreve Ariele. Confira abaixo o passo a passo dessa receita que tem tudo a ver com o Natal:

Receita de Red Velvet para o Natal

Ingredientes

Para a massa

3 ovos

300g de farinha de trigo

270g de açúcar

50g de cacau em pó

200g colheres de sopa de manteiga derretida

200ml de iogurte natural

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de vinagre branco

50g de fermento químico em pó

30g de bicarbonato de sódio

70g de corante alimentício vermelho

1 pitada de sal

Manteiga para untar e farinha de trigo para enfarinhar

Para o recheio

450 g de cream cheese

6 colheres de sopa de manteiga

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de Preparo

Em um recipiente, misture o vinagre e o leite e reserve. Em um pote, dissolva o corante na manteiga derretida e reserve. Em outro recipiente, bata os ovos com sal e açúcar até obter uma mistura homogênea. Adicione a manteiga colorida, o iogurte, o leite e o vinagre, e mexa bem. Incorpore a farinha de trigo e o cacau em pó aos poucos, misturando até que a massa fique uniforme. Acrescente a baunilha, o fermento e o bicarbonato de sódio. Unte e enfarinhe duas formas redondas e divida a massa entre elas. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Depois de assado, deixe esfriar, desenforme e esfarele a massa.

Para o recheio, bata o cream cheese com a manteiga até obter uma textura cremosa. Acrescente a baunilha e o açúcar, batendo até ficar homogêneo. Monte o bolo alternando camadas de massa e recheio, finalizando com cream cheese.

