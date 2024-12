5 tendências de decoração para o Natal 2024

A decoração de Natal 2024 promete capturar o espírito das celebrações com uma fusão de tradições nostálgicas e inovação. Inspiradas por movimentos globais e desejos dos consumidores, as tendências exploram temas como sustentabilidade, lúdico e personalização, criando um feriado que mistura o clássico com o contemporâneo.

A seguir, você confere 5 tendências que prometem aparecer na decoração natalina deste ano:

1) Estéticas em destaque: nostalgia e lúdico

“O Natal 2024 será marcado por uma forte influência da nostalgia e da ludicidade. Estéticas como #VintageChristmas e #ColorfulChristmas aparecem como as grandes protagonistas, promovendo uma conexão emocional por meio de elementos tradicionais reinterpretados de forma criativa”, explica Soledad Ruiz Huidobro, especialista de tendência da WGSN.

Soledad também destaca o impacto das redes sociais, como TikTok e Instagram, no fortalecimento de tendências como o #Kitschmas, com decorações vibrantes e ousadas, incluindo bolas de discoteca e ornamentos maximalistas. Ao mesmo tempo, o glamour dourado e as narrativas sazonais, como vilas de esqui, continuam a oferecer opções para os mais tradicionais.

Já para os clássicos não tão clássicos, a alternativa é customizar! “Cada vez mais vemos decorações que fogem do óbvio vermelho e verde. Para 2024, o foco está em trazer personalidade! Customização de objetos, enfeites feitos à mão e elementos que representem a família ganham espaço”, aponta a decoradora Luiza Fiorito.

2) Cores que encantam

A paleta de cores deste ano é diversa e cheia de possibilidades. Tons clássicos, como preto, branco e dourado, convivem com o rosa vibrante da tendência #Pinkmas, popular nas redes sociais. “O rosa brilhante traz um brilho fresco e moderno para a decoração natalina, enquanto os brancos invernais com acabamentos metálicos oferecem uma abordagem mais sofisticada e atemporal”, explica Soledad.

Complementando essa tendência global, Luiza aponta que tons neutros e terracota também ganham força em 2024. “São cores que trazem conexão com a natureza e criam uma atmosfera de calma e intimidade, fugindo do tradicional e criando cenários acolhedores”, detalha a decoradora.

3) Materiais e acabamentos em alta

A valorização da sustentabilidade é um dos principais pilares para o Natal 2024. “A busca por materiais naturais, como madeira, feltro e tecidos orgânicos, reflete o desejo dos consumidores por uma decoração que seja aconchegante e responsável”, destaca Soledad.

“Um Natal de texturas vem ganhando força! Peças feitas à mão, objetos em cerâmica artesanal e tecidos como linho e algodão tornam os ambientes mais pessoais e acolhedores”, acrescenta Luiza. Ela ainda menciona como um complemento natural para essas escolhas: “galhos secos e enfeites antigos renovados”.

4) Personalização e autenticidade

Apesar das tendências globais, a personalização continua a ser a principal estrela. Para Soledad, “a verdadeira magia do Natal está em criar decorações que reflitam as histórias e memórias únicas de cada família. Itens DIY e personalizações ajudam a construir esse significado”.

No Brasil, Luiza observa um movimento que começa a se afastar das influências estrangeiras. “Estamos vendo mais decorações com toques de brasilidade, usando materiais como palha e bambu. Espero que, em breve, essa valorização das raízes locais cresça ainda mais”, afirma.

5) Um Natal otimista

Mesmo com a conscientização financeira, o mercado segue com otimismo. “Estudos da Deloitte indicam um aumento de 8% nos gastos em relação ao Natal passado, reforçando o desejo dos consumidores em celebrar as festas e gastar com as festividades”, revela Soledad.

Seja com ornamentos coloridos, acabamentos luxuosos ou peças feitas à mão, as tendências de Natal 2024 destacam a criatividade, a tradição e a alegria de reunir pessoas. Aposte em composições que traduzem sua história e personalidade.

