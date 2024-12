Receita de bolo chocolatudo para a ceia de Natal

Além do capricho nas receitas salgadas, a mesa da ceia de Natal exige uma sobremesa mais elaborada. E, para não errar, nada melhor do que apostar num delicioso bolo de chocolate – daqueles bem chocolatudos!

Quem ensina a receita desse doce irresistível é o chef Ivan Santinho, que também tem um menu de receitas para a ceia por encomenda. Opção perfeita para quem não quer perder tempo na cozinha neste final de ano, a rotisserie La Cura traz opções variadas de entradas, pratos principais, guarnições e sobremesas que levam a assinatura do chef.

Além de clássicos da data como o peru assado com manteiga de ervas e cebolinha pérola e o tender artesanal de leitoa caipira com cítricos e pimentas, os clientes contam com sugestões autorais do cozinheiro, que já foi tema de reportagem em CLAUDIA.

Entre os preparos estão arroz de pato, cuscuz paulista de camarão rosa e vinagrete de polvo com tomatinhos coloridos e chips de tubérculos. As encomendas devem ser feitas até 22 de dezembro, ou enquanto durarem os estoques (confira aqui os detalhes).

Para a sobremesa, estão sucessos da rotisserie, como torta de chocolate belga, pudim de pistache e, claro, seu famoso bolo de chocolate, cuja receita o chef ensina a seguir:

Receita de Bolo de Chocolate para o Natal

*Receita cedida por Ivan Santinho, chef da La Cura

Ingredientes



Para a massa

• 1 xícara de leite

• Suco de 1 limão

• 1 ½ xícara de farinha de trigo

• 1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio

• 1 1/3 xícara de açúcar

• 3/4 xícara de cacau em pó

• 2 colheres (chá) de fermento em pó

• 2 ovos

• 1/4 xícara de óleo de girassol

• 1 xícara de água morna

Para o brigadeiro

• 2 latas de leite condensado

• 400g de creme de leite

• 120g de cacau em pó

Para a ganache

• 250g de chocolate 50% cacau

• 125g de creme de leite fresco

Modo de preparo

Prepare a massa: Em um recipiente, coloque o leite e adicione o suco de limão para talhá-lo. Reserve. Adicione todos os ingredientes secos no bowl da batedeira e bata por 2 minutos na velocidade mínima. Aumente a velocidade para 2 e adicione o leite talhado de uma vez. Acrescente os ovos, um a um, até que se misturem completamente. Despeje o óleo, incorporando de uma só vez, e depois

a água morna. Assim que a mistura estiver homogênea, despeje-a sobre uma forma redonda forrada com papel manteiga. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos. Reserve.

Prepare o brigadeiro: Leve todos os ingredientes na panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até obter textura de brigadeiro cremoso. Corte a massa do bolo em camadas e recheie com o brigadeiro.

Prepare a ganache: Derreta o chocolate em banho-maria, adicione o creme de leite fresco gelado e misture bem. Despeje a mistura sobre o bolo e alise com uma espátula.

La Cura

Endereço: Rua Ourânia, 201 A – Vila Madalena

Funcionamento: de quarta a sábado, das 10h às 19h

Encomendas de ceia apenas pelo WhatsApp: (11) 96844-2824

Instagram: @lacuragastronomia

Continua após a publicidade

