Conheça a história da chef que inspirou a criação da princesa Tiana

A Tiana’s Bayou Adventure é nova atração da Disney World, que acaba de chegar ao parque Magic Kingdom, e promete encantar os fãs da personagem da animação e também da gastronomia.

O espaço, que substitui a Splash Mountain, homenageia a princesa Tiana, famosa por sua determinação e por seu prato assinatura, o gumbo, uma receita feita com crustáceos e linguiça. A atração abre oficialmente para o público nesta sexta-feira, 28 de junho.

Porém, como a própria princesa diz, se “cavarmos um pouco mais fundo”, descobriremos que a verdadeira musa, ou melhor, a chef inspiradora da personagem, foi Leah Chase.

A cozinheira é conhecida por seus talentos culinários em Nova Orleans e por seu restaurante, o Dooky Chase, que, nos anos 1940, foi um refúgio para líderes discutirem sobre igualdade e, nos dias atuais, ser frequentado por ninguém menos que Beyoncé.

Inspirados na vida de Leah, os chefs da Disney incorporaram a receita do famoso prato trazendo para o mundo mágico a essência da herança culinária da família Chase.

A partir de uma entrevista exclusiva com o chef Edgar “Dooky” Chase IV, que agora segue os passos de sua trisavó, trazemos alguns segredos do Gumbo de Tiana para que você possa fazê-lo em sua própria casa. Confira o papo na íntegra:

CLAUDIA: O que torna o gumbo da Princesa Tiana único em comparação com outras receitas do prato?

Edgar “Dooky” Chase IV: Não usamos apenas os frutos do mar excelentes que temos em Nova Orleans, mas também uma linguiça crioula, que é o chouriço, além de pimenta-caiena e tomilho.

Compartilhe conosco alguns truques para que possamos fazer a receita no Brasil, caso faltem alguns dos ingredientes.

Claro. O mais importante ao fazer o gumbo é não perder o sabor que a proteína usada deixa. Seja ela qual for, guarde o caldo para ser usado na receita. Além disso, não apresse o cozimento. Deixe cada ingrediente tomar gosto na panela.

Qual é o seu conselho mais especial na confecção do gumbo?

Usar ingredientes frescos!

Abaixo, você confere a receita oficial da chef Leah, como parte da fila da atração e para acompanhar o quitute, nada melhor do que nosso arroz branco!

Receita de Gumbo da Tiana

Ingredientes

1 xícara de farinha de trigo

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de tomilho

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-caiena

8 xícaras de caldo de frango

250gr de linguiça chouriço fatiada

1 xícara de cebola picada

1/2 xícara de pimentão verde picado

1/2 xícara de salsão picado

500 g de frango em cubinhos

500g de camarão limpos

4 salsichas de carne cortadas em cubos maiores.

Modo de preparo:

Misture a farinha, a páprica, o tomilho, o sal e a pimenta. Coloque numa panela e leve ao forno a 180ºC até que fique dourado. Coloque o caldo de frango em uma panela e adicione o chouriço, a cebola, o pimentão e o salsão e deixe ferver. Após fervura, baixe o fogo e ferva por mais 15 minutos. Adicione à mistura dos ingredientes secos 1 xícara de água e misture até que fique como uma pasta. Adicione a pasta ao caldo de frango devagar, mexendo constantemente. Adicione o frango, o camarão e as salsichas de carne. Cozinhe por 15 minutos e está pronto!

*Mila Soares reside em Orlando e é especialista em conteúdos sobre parques, hotéis e atrações da região. Suas dicas são compartilhadas diariamente no @cosmopolitando

