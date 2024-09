Bolo de fubá recheado com brigadeiro de milho para o café da tarde

Bolo de fubá remete imediatamente à memória afetiva de um café da tarde, não é mesmo? Que tal incrementa-lo recheando com brigadeiro de milho? A receita rende 8 porções e pode ser feita ainda hoje. Anote os ingredientes e mão na massa!

Receita de Bolo de fubá recheado com brigadeiro de milho

Ingredientes

Bolo

1 xícara (chá) de margarina sabor milho derretida

4 ovos

1 xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de açúcar

2 ½ xícaras (chá) de fubá

1 colher (sopa) de fermento em pó

Brigadeiro de milho

2 colheres (sopa) de margarina sabor milho

2 latas de milho

1 xícara (chá) de leite

2 latas de leite condensado

1 xícara (chá) de creme de leite

1 xícara (chá) de chocolate branco

Buttercream (creme de manteiga):

2 xícaras (chá) de margarina sabor milho

sabor milho 2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de claras em temperatura ambiente

Finalização:

1 vidro de leite de coco (200 ml)

1 xícara (chá) de leite

½ xícara (chá) de leite condensado

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Bolo de Fubá

Adicione todos os ingredientes do bolo (exceto o fermento) no copo do liquidificador e bata por 5 minutos. Adicione o fermento químico e bata até agregar todos os ingredientes. Coloque toda a massa em uma forma untada retangular de mais ou menos 30 x 20 cm e leve ao forno pré-aquecido a 170°C por 35 minutos, ou até espetar um palito e ele sair limpo. Deixe esfriar e reserve.

Brigadeiro de Milho

Coloque o milho e o leite no liquidificador e bata por 5 minutos. Coe o líquido, tirando todo o bagaço. Adicione o líquido na panela e coloque o leite condensado, a margarina e o creme de leite.

Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos sem parar de mexer, até o ponto de brigadeiro. Desligue o fogo, adicione o chocolate branco e misture bem. Leve para gelar e reserve.

Buttercream

Em um bowl médio de inox ou vidro, coloque as claras, o açúcar e misture bem. Leve para cozinhar em banho-maria por 8 minutos ou até que, ao tocar os dedos, os açúcares estejam dissolvidos. Leve à batedeira e bata até atingir o ponto de merengue.

Adicione a margarina aos poucos e deixe bater bem em cada adição – ele vira um creme aveludado e cremoso. Reserve.

Montagem e finalização:

Para a calda, adicione todos os ingredientes em um bowl médio, misture bem e reserve.

Desenforme o bolo e corte ao meio, coloque uma das partes na forma, molhe com a metade da calda e em seguida adicione o brigadeiro de milho. Cubra com a outra parte do bolo e adicione o restante da calda. Finalize com o buttercream e polvilhe canela. Sirva em seguida.

*Receita cedida pela Deline.

