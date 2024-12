Pudim, pavê e mais: receitas de sobremesas para o Natal

Além do panetone, uma das delícias mais aguardadas no Natal pelos apaixonados por doces é a mesa de sobremesas. Estrelas da ceia junto aos clássicos, como peru e uma farofa caprichada, as receitas açucaradas também merecem capricho e não podem faltar!

A seguir, selecionamos algumas receitas perfeitas para deixar sua ceia mais doce. Tem pavê, é claro, mas também receitas para ousar e impressionar os convidados. Veja só:

5 receitas de sobremesas para o Natal

Pavê de chocolate

*Receita cedida pelas chefs Bel Crozera e Tainá Maia, do Josefa no Paraíso

Ingredientes

Massa Sablé

100g de farinha

50g de manteiga

35g de açúcar

1 pitada de noz moscada

1 pitada de sal

Ganache de chocolate



200 gramas de chocolate 70% cacau

215 ml de creme de leite

Creme branco

350 ml de leite condensado

350 ml de leite

Uma pitada de sal

30 g de amido de milho

3 gemas

100ml de creme de leite fresco

Montagem

250 gramas de biscoito champagne

200 gramas de chocolate ao leite picado na faca (para colocar entre as camadas)

100 ml de leite gelado

25 ml de rum

1 pitada de sal

Modo de preparo

Sablé: Misture todos os ingredientes até formar uma massa uniforme. Estique a massa sobre uma assadeira e asse por 15 minutos. Quebre em triângulos e reserve.

Ganache: Derreta em banho maria o chocolate com o creme de leite, mexendo sempre até formar um volumoso creme denso. Reserve.

Creme branco: Leve em fogo brando todos os ingredientes, exceto o creme de leite fresco, até levantar fervura. Dica: misture antes amido de milho com o leite para garantir que não vá empelotar. Quando o creme estiver desgrudando da panela, mexa vigorosamente por mais 3 minutos e guarde o creme na geladeira com filme plástico por cima. Deixe na geladeira por pelo menos 45 minutos (este processo economiza tempo de geladeira lá na frente). Após esse tempo, com um fuê, inclua nesse creme os 100ml de creme de leite fresco e mexa bem. Reserve

Montagem: Em uma tigela, misture o sal, o leite e o rum. Essa é a calda para banhar o biscoito. Em um refratário retangular, faça uma camada reta de creme branco com no máximo 2cm. Banhe os biscoitos champanhes um a um na calda e coloque por cima do creme branco até que cubra toda travessa. Feito isso, salpique generosamente o chocolate ao leite picado na faca e repita toda operação até que fique faltando apenas uma camada para completar sua travessa. Finalize com a ganache de chocolate. Dica: faça a ganache primeiro e deixe em temperatura ambiente até a hora de usar. Deixe na geladeira até a hora de servir. Na hora da ceia, retire da geladeira, decore com os pedaços de sablé e sirva.

Brigadeiro e ‘seu figurino’

*Receita cedida pelo chef Fernando Couto, da Confraria do Sabor

Ingredientes

400g de leite condensado

60g de manteiga

60g chocolate em pó

200 ml de leite

Phisallys para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, misture todos os ingredientes e mexa, sem parar, até que desgrude do fundo. Sirva ao centro do prato com os acompanhamentos em volta. Sugestões de complementos: Granulado ao leite, granulado colorido, pistache, damasco, paçoca, coco queimado, marshmallow picado, morangos picados

Pudim com calda de ouro

*Receita cedida pelo chef Renato Fecchio, do DCK Burger

Ingredientes

Massa

150 g de gema

460 ml de leite

2 latas de leite condensado

Calda

100g de açúcar refinado

2g de corante em pó cor ouro

50 ml de água

Modo de preparo

Comece preparando a calda. Derreta o açúcar até a cor desejada, junte a água e deixe dissolver todo o açúcar, desligue o fogo e reserve. Após esfriar, misture o corante ouro. Para o pudim, apenas bata todos os ingredientes no liquidificador por 1 minuto. Na forma, despeje um pouco de calda e complete com a massa do pudim, leve ao forno pré-aquecido a 160° em banho-maria por 1 hora e 20 min. Após pronto, desenforme e despeje um pouco mais de calda.

Cheesecake de Guaiava



*Receita cedida pelo chef Daiane Chad, da Tartuferia San Paolo

Ingredientes

1,5 kg de creme cream cheese (ver receita abaixo)

600g de goiabada cremosa com trufas

150g de farofa doce (ver receita abaixo)

Creme de cream cheese

395 gr de leite condensado

200 gr de creme de leite fresco (35% gordura)

60 gr de suco de limão taiti (120g limão)

50 gr de açúcar refinado

4 gr de gelatina incolor (2 folhas)

Farofa doce

240 gr de biscoito de maisena

90 gr de manteiga sem sal

Modo de preparo



Creme cream cheese: Em um bowl, hidrate as folhas de gelatina com água suficiente para cobrir as folhas, adicione duas pedras de gelo e reserve. Ba batedeira, com o auxílio do globo, bata o creme de leite e o açúcar até alcançar o ponto de chantily. Reserve num bowl na geladeira. Em velocidade média, ainda na batedeira, bata levemente o cream cheese. Com a batedeira em velocidade média, adicione, aos poucos, o leite condensado e, em seguida, o suco de limão. Bater até obter uma mistura homogênea. Desligue e mexa, devolvendo o creme no fundo do bowl até a superfície. Retire a gelatina da água com gelo, esprema para retirar o excesso de água e aqueça por 10 segundos no micro-ondas. Tempere a gelatina ainda quente, com uma colher de sopa do creme da batedeira. Adicione a gelatina temperada ao restante do creme e bata levemente. Desligue a batedeira, devolva novamente a mistura e bata novamente até obter um creme totalmente liso e homogêneo. Desligue a batedeira e acrescente o chantily, misturando delicadamente com o auxílio de um pão duro (espátula de silicone). Armazene num pote higienizado e deixe gelar por, no mínimo, 6 horas na geladeira.

Farofa: Pré-aqueça o forno a 160 °C. Bata grosseiramente os biscoitos no liquidificador ou processador, pulsando. Em uma assadeira, despeje os biscoitos triturados e misture a manteiga gelada em cubos. Espalhe a mistura sobre a assadeira e leve ao forno por, aproximadamente, 9 minutos. Com o auxílio de um pão duro ou espátula de silicone mexa a cada 3 minutos. Quando a farofa estiver dourada, retire do forno e deixe esfriar. Após fria, armazene em um recipiente higienizado, seco e fechado, na temperatura ambiente.

Montagem: Comece espalhando 20 gramas da farofa no fundo de um potinho ou taça. Cubra com uma camada de 100 gramas do creme de cream cheese. Finalize com 40 gramas de goiabada, cobrindo toda a camada do creme.

Rabanada de chocolate

*Receita cedida pela Camicado

Ingredientes 3 gemas

180ml de leite

180ml de creme de leite

60g de açúcar

Essência de baunilha a gosto

1 panetone de chocolate

2 ovos

300ml de leite

Manteiga sem sal

Açúcar a gosto

Canela a gosto Modo de preparo

Bata as gemas com metade do açúcar até esbranquiçar. Aqueça em uma panela o leite, o creme de leite e o restante de açúcar. Adicione um pouco da essência de baunilha. Misture, aos poucos, ao ovo. Volte para a panela e aqueça até ficar mais consistente. Corte o panetone em fatias, passe no leite, no ovo batido e frite na manteiga. Finalize com açúcar e canela.

