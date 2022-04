Vitrine: ideias de presentes de Páscoa a partir de R$ 29,90

Nada melhor do que aproveitar datas comemorativas para mimar as pessoas que amamos, mas nem sempre é possível comprar para a família toda, principalmente com a alta dos preços. Entretanto, como um chocolatinho não pode faltar, listamos opções de presentes de Páscoa deliciosos e que cabem no bolso, com valores a partir R$ 29,90. Tem ovo em caixa, chocolate com dragê (que está em alta!), recheio de doce de leite e muito mais! Confira a vitrine a seguir:

1) Lebre Dragê, da Kopenhagen, de chocolate ao leite e confeitos coloridos, R$ 59,90 (170g)

2) Ovo de Páscoa Ferrero Rocher em caixa, R$ 49,99 (preço sugerido, 137,5g)

3) Corazón, da Havanna, meia banda recheado de Dulce de Leche, R$ 69 (200g)

4) Lindor Blossom, da Lindt, nos sabores ao leite, branco e amargo, R$ 69,90 (150g)

5) Gold Bunny Florido, da Lindt, de chocolate ao leite, R$ 62,90 (200g)

Continua após a publicidade

1) Biscoitos Decorados, da Biscoitê, R$ 38,90 (100g)

2) Colomba Pascal, da Casa Bauducco, nos sabores frutas (750g), gotas (750g), passas e damasco (750g), avelã (800g) e brigadeiro gourmet (800g), R$ 79,90 (preço médio)

3) Caixa Ferrero Collection, com 12 unidades, R$ 38,49 (preço sugerido, 134g)

4) Caixa Capricho Ovinhos, da Cacau Show, com ovinhos de brigadeiro, massageador facial e faixa de cabelo, R$ 79,90 (180g)

5) Barra mesclada de chocolate ao leite e chocolate branco, da Danke, R$ 29,90 (180g)