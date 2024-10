O que é entremet? Aprenda receitas para receber as visitas

A chef da Joya afirma que frutas são excelentes escolhas, pois trazem um frescor que equilibra o doce. “O maior cuidado ao trabalhar com frutas é controlar a umidade, para que ela não interfira nas outras camadas. Também uso muito oleaginosas. Não há um limite de camadas, entre 4 e 6 é uma boa média. O segredo está em garantir que cada camada esteja na temperatura certa antes de adicionar a próxima, para garantir a definição de cada uma”.

A glaçagem exige alguns cuidados: deve ser aplicada com movimentos rápidos e contínuos, para evitar falhas no acabamento. “Ela tem que ficar bem espalhada e sem bolhas de ar. A entremet precisa estar completamente congelada e a glacagem, morna, entre 30°C e 34°C”, aconselha a confeiteira.

Finalização

A finalização de um entremet deve ser minimalista e elegante, explica Isabela. “Detalhes como flores comestíveis, frutas frescas e decorações com chocolate adicionam sofisticação e mantêm o visual delicado”. Caso queira dar um aspecto aveludado, a recomendação de Tássia é a pulverização, feita com manteiga de cacau e chocolate.

Está pronta para ir para a cozinha preparar? Ouça o conselho da confeiteira da Mag Market. “Uma dica para quem deseja se aventurar é ter paciência para alcançar um resultado impressionante”.

Aprenda receitas de entremet:

Entremet Urso de Chocolate

Ingredientes

Cremoso de Chocolate

350g de creme de leite

150g de leite

5g de gelatina

30ml de água

5 gemas

60g de glucose de milho

460g de chocolate meio amargo

Nutella Crocante

100g de Creme de avelã

20g de Ovomaltine

Brownie de Chocolate

125g de chocolate

150g de manteiga

200g de açúcar

2 ovos (120g)

120g de farinha de trigo

20g de cacau 100%

Cobertura e Decoração

100g de chocolate meio amargo

20g de óleo de coco

Pasta Americana

Modo de preparo

Cremoso de Chocolate

Coloque a água em um recipiente, adicione o pó da gelatina, reserve e deixe hidratar. Bata as gemas com a glucose de milho com um mixer ou na batedeira, até agregar, esbranquiçar e formar um creme fofo.

Aqueça o leite e o creme de leite em uma panela até quase começar a fervura (pequenas bolhas de fervura se formarão em volta da panela). Desligue e adicione o chocolate. Mexa com um fouet até formar uma ganache. Ainda com a mistura quente, aproximadamente em 50ºC, adicione a gelatina hidratada. Utilize o mixer para deixar tudo bem homogêneo.

Acrescente as gemas batidas com um fouet. Assim que todos os ingredientes estiverem incorporados, coloque um plástico filme por cima e deixe na geladeira por uma noite. No dia seguinte, o cremoso de chocolate vai ficar firme e bem estabilizado para a montagem.

Continua após a publicidade

Nutella Crocante

Misture o creme de avelã com o Ovomaltine até ambos formarem um creme bem crocante. Reserve esse creme crocante em um saco de confeiteiro.

Brownie de Chocolate

Em um recipiente que possa ir ao micro-ondas, coloque o chocolate e a manteiga. Derreta os dois juntos, colocando de 20 em 20 segundos e mexendo nas pausas. Assim que ambos estiverem derretidos, adicione o açúcar e mexa bem com um fouet. Assim que a mistura não estiver mais tão quente, incorpore os dois ovos, mexendo sempre.

Por último, adicione a farinha e o cacau com uma peneira para não ficar grumos. Coloque em uma assadeira grande, unte com manteiga e cacau, ou coloque papel manteiga. Deixe a massa com apenas 1,5cm de espessura na assadeira (como o brownie será a base do entremet, precisa ser fino).

Deixe no forno a 180ºC por 12 minutos. O brownie precisa estar sequinho por fora, mas com seu interior úmido. Assim que retirar do forno, espere esfriar e corte-o do tamanho da base da forma de entremet.

Montagem

Com uma forma de entremet meia esfera, monte as camadas do urso: retire o cremoso da geladeira e coloque na batedeira. Bata até ficar bem cremoso e agregar ar. Coloque então 4 colheres de sopa em cada cavidade da forma. Com a ajuda da colher, espalhe o cremoso em toda a cavidade, pegando o fundo e as laterais da forma.

Continua após a publicidade

Coloque o creme crocante no saco de confeiteiro e faça um furo médio na ponta. Aplique o crocante no centro da cavidade, deixando apenas espaço para o brownie (o cremoso continua na base e nas laterais da forma).

Pegue o brownie que já está cortado do tamanho da base da forma de entremet e use-o para fechar todas as cavidades. Coloque a forma no freezer por pelo menos 6 horas, até congelar todo o entremet.

Cobertura e Decoração

Derreta o chocolate e o óleo de coco no micro-ondas de 20 em 20 segundos. Retire o entremet congelado das cavidades e, com o auxílio de um palito de churrasco, espete-o na base, mergulhando rapidamente no chocolate.

Banhe todos os entremets. Assim que secar, use a criatividade com a pasta americana, fazendo os olhos em formato redondo, de coração, como preferir. Para as orelhas do urso, basta colocar duas gotas de chocolate nas laterais.

*Receita da confeiteira Anna Cury, cedida pelo Bee.O Café, do chef Lenin Palhano.

Continua após a publicidade

Entremet de iogurte

Ingredientes

Mousse de Iogurte

12g de gelatina em pó

420g de creme de leite fresco

620g de iogurte

350g de chocolate branco

72ml de água

Base

240g de açúcar de confeiteiro

3g de sal

90g de farinha de amêndoas

720g de farinha de trigo

150g de ovo

420g de manteiga

Glaçagem

16g de gelatina

96 ml de água para hidratar a gelatina

300ml de água para a calda

450g de glucose

450g de açúcar refinado

300g de leite condensado

300g de chocolate branco

Crocante branco

300g de chocolate branco

150g de pâte feulletine (flocos de massa folhada triturada)

Modo de preparo

Mousse de iogurte Hidrate a gelatina e reserve. Derreta o chocolate branco e misture ao iogurte. Derreta a gelatina e adicione ao creme. Bata o creme de leite em picos médios e junte ao creme. Base Misture todos os ingredientes, deixando o ovo por último. Abra a massa com 4mm de espessura e corte com o cortador redondo. Congele e leve para assar a 170°C por 8 minutos. Glaçagem Hidrate a gelatina e reserve. Aqueça a água, a glucose e o açúcar até 105°C e despeje sobre o chocolate branco e o leite condensado. Misture e adicione a gelatina derretida. Deixe descansar na geladeira com plástico filme em contato. Para usar, aqueça aos poucos no micro-ondas e utilize quando estiver por volta de 30ºC a 32°C.

Crocante branco

Tempere o chocolate e adicione a pâte feulletine. Despeje e arrume uma camada fina sobre o silpat. Assim que endurecer, corte em pedaços pequenos. Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.