Nhoque da fortuna: lugares em São Paulo para celebrar o dia 29

Popular em diversos países, o “Nhoque da Fortuna” é uma data cheia de superstições e que vale ser celebrada com um prato caprichado. Segundo a tradição, comer nhoque no dia 29 de cada mês, colocando dinheiro sob o prato, é capaz de trazer sorte e prosperidade financeira.

Acredita-se que o hábito de colocar dinheiro sob o prato vem de uma lenda italiana que conta que São Pantaleão, um santo da medicina, vestido de andarilho, parou em uma casa de camponeses e pediu comida.

Apesar de terem pouca comida, os camponeses dividiram o pouco que tinham com ele. Para agradecer a hospitalidade, São Pantaleão os abençoou e lhes disse para cavar a terra debaixo do prato, onde encontraram moedas de ouro. Desde então, a tradição do “Nhoque da Fortuna” se espalhou pelo mundo, com algumas variações.

Você pode ou não acreditar na lenda, mas quem é que vai recusar a oportunidade de comer um delicioso nhoque? Sendo assim, preparamos um roteiro apetitoso para o dia 29!

Veja 15 restaurantes em São Paulo para celebrar o tradicional “Nhoque da Fortuna”:

Così

O italiano contemporâneo Così serve o Gnocchi de mandioquinha com molho cremoso de cogumelos e cogumelos salteados (R$ 87).

Endereço: Rua Haddock Lobo, 1589 – Cerqueira César, São Paulo | Mais informações: @restaurantecosi

Atto

No cardápio do Atto, restaurante da chef Luiza Hoffmann, destaca-se o Nhoque de Milhões com fonduta de mascarpone, crocante de parmesão e minimilho na brasa (R$ 78,80).

Endereço: Rua Pais de Araújo, 138 – Itaim Bibi, São Paulo | Mais informações: @atto.restaurante

Locale Trattoria

Sob o comando do Grupo Locale, a Locale Trattoria traz para o dia 29 o Gnocchi al Funghi Tartufato, preparado com mix de cogumelos, redução de creme de leite e salsa trufada (R$ 94).

Endereço: Rua Manuel Guedes, 369 – Itaim Bibi, São Paulo | Mais infoirmações: @locale.trattoria

Vino!

O Vino! oferece, em suas várias unidades, o Gnocchi tradicional ao molho pomodoro e fonduta de formaggio (R$ 45).

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 47 – Pinheiros, São Paulo (e mais endereços) | Mais informações: @vinopinheiros

Papaya Café

Para celebrar o dia do Nhoque da Fortuna, o Papaya Café traz o Gnocchi de mandioquinha com ragu de cordeiro (R$ 71).

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 1051 – Itaim Bibi, São Paulo, SP | Mais informações: @papayacafesp

Casa Europa

A Casa Europa oferece no cardápio o Nhoque de camarão com brócolis e tomate frescos (R$ 94).

Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 726 – Jardins, São Paulo | Mais informações: @casaeuropa

Banana Café

O menu do Banana Café conta com o Nhoque Carbonara (R$ 71), preparado com bacon, creme de leite, gema de ovo e parmesão. Para finalizar, leva por cima ovo frito trufado e farofa de pão italiano cítrico.

Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 198 – Itaim Bibi, São Paulo | Mais informações: @bananacafesp

Lolla Osteria

O italiano Lolla Osteria oferece nhoques diferentes no vigésimo nono dia de cada mês. Para 29 de março, será servido Gnocchi de Abóbora com carne seca e rúcula (R$ 65).

Endereço: Rua Michigan, 682 – Brooklin, São Paulo | Mais informações: @lollaosteria

Luce

Em suas duas unidades, o restaurante Luce apresenta para o dia 29 o Luce Signature Gnocchi (R$ 79), gnocchi de cebola caramelizada com fonduta de Pecorino DOC, salsa de trufas, cebola brulée e crocante de pão, gratinado no forno a lenha.

Endereço: Rua Oscar Freire, 45 – Jardim Paulista, São Paulo | Avenida Higienópolis, 618, Higienópolis, São Paulo | Mais informações: @lucegastronomia

Nena Cocina

De inspiração ibérica e mediterrânea, o restaurante Nena Cocina oferece o clássico Gnocchi ao sugo, feito com massa de batatas e molho de tomates (R$ 60).

Endereço: Rua Diogo Jácome, 372 – Vila Nova Conceição, São Paulo | Mais informações: @nena.cocina

Pé de Manga

Em ambiente aberto com muito verde, o Pé de Manga oferece para o dia 29 o Nhoque Mandioquinha com ragu de costela (R$ 69).

Endereço: Rua Arapiraca, 152 – Vila Madalena, São Paulo | Mais informações: @pedemanga

Duas Terezas

No restaurante Duas Terezas, a chef Mariana Pelozio criou uma receita especial misturando as culinárias italiana e brasileira com o Nhoque de Milho tostadinho na manteiga, com ragu de língua suína e creme de parmesão (R$58).

Endereço: Alameda Lorena, 672 – Jardim Paulista, São Paulo | Mais informações: @duasterezas

DoRo Gastronomia

No DoRo Gastronomia, um italiano em Perdizes, o chef Matheus Buosi prepara a receita clássica de Nhoque de Batatas, recheado com queijo e servido com molho pomodoro da casa (R$ 72);

Endereço: R. Turiassu, 483 – Perdizes, São Paulo | Mais informações: @dorogastronomia

Pappagallo Cucina

Comandado pelo chef Pedro Mattos, o Pappagallo Cucina traz três opções para quem segue na tradição do Nhoque da Fortuna: Gnocchi Trufado (R$ 77), com espuma de grana padano trufado; o Gnocchi à bolonhesa (R$ 64), também disponível na versão kids (R$ 41); e o Gnocchi de mandioquinha (R$ 80), recheado de mussarela com molho de tomate e catupiry gratinado.

Endereço: Alameda Jaú, 1372 – Jardins, São Paulo | Mais informações: @pappagallo.cucina



Zillis

Já no Zillis, em Moema, é possível encontrar uma versão da massa de Nhoque preparada com espinafre com ragu de ossobuco (R$ 72).

Endereço: Av. Ibirapuera, 2927 – Indianópolis, São Paulo | Mais informações: @zillisbarlounge