Quem é Marsia Taha Mohamed, eleita melhor chef mulher da América Latina

A boliviana Marsia Taha Mohamed foi eleita a melhor chef mulher da América Latina no “Latin America’s Best Female Chef Award 2024”. Ex-chef do restaurante Gustu, em La Paz, na Bolívia, ela planeja inaugurar seu restaurante próprio, o Arami, em breve.

Mas quem é Marsia Taha Mohamed, que receberá o troféu na cerimônia de premiação do “Latin America’s 50 Best Restaurants 2024″, no Rio de Janeiro, em 26 de novembro?

Trajetória

Filha de pai palestino e mãe boliviana, Marsia tem 35 anos, nasceu na Bulgária, passou a infância na Bolívia e ganhou destaque na cena culinária regional ao assumir a liderança da cozinha do restaurante Gustu, em La Paz, em 2013.

O estabelecimento, fundado pelo restauranteur Claus Meyer, é famoso por promover o uso de ingredientes nativos bolivianos, transformando, com intensa pesquisa, os sabores tradicionais.

“Minhas origens são boliviano-palestinas. Cresci em La Paz em uma casa só de mulheres: tias, primas e avó. Minha mãe trabalhava desde que eu era pequena e minha avó cuidava de mim. Os mercados populares de comida de rua me apresentaram-me os sabores tradicionais. Ela que me ensinou sobre os mercados populares e comida de rua e me apresentou aos sabores tradicionais. Cresci com meu padrasto, que me ensinou desde pequena a cozinhar. Quando estava terminando a escola, há 17 anos, minha mãe me incentivou a estudar gastronomia”, conta, no vídeo de divulgação da premiação.

Após 10 anos de sucesso no Gustu, Marsia vai inaugurar o seu primeiro restaurante solo, o Arami (“pedaço do paraíso”, na língua guarani). “O Gustu me ensinou a gratidão e amor pelo nosso país, o respeito aos produtos e aos produtores. Nesses 10 anos, tive oportunidade de conhecer pessoas talentosas, que me ensinaram o valor da amizade e profissionalismo. Agora vou em um novo caminho”, continua.

Novo restaurante

O Arami vai funcionar no charmoso bairro de Achumani, em La Paz, e promete uma experiência gastronômica sofisticada e casual ao mesmo tempo, harmonizada com uma carta de vinhos tradicionais e de regiões de grande altitude.

A chef passou mais de uma década pesquisando os produtos, técnicas e culturas ancestrais da Amazônia boliviana para aplicar em sua nova empreitada de demonstrar a conexão entre a floresta tropical, os Andes e La Paz, com o objetivo de colocar no mapa a diversidade das ecorregiões bolivianas, especialmente em relação às

montanhas andinas e à Amazônia.

“Esse restaurante será uma homenagem às planícies amazônicas. Quero transportar com minha cozinha as pessoas para aquele ecossistema e seus diferentes frutos, raízes e proteínas, contar histórias da Bolívia através desse ‘pedaço do paraíso'”, diz Marsia, que também é cofundadora da Sabores Silvestres, que promove a conservação da herança culinária e cultura gastronômica boliviana, ajudando desde 2018 os consumidores e chefs a explorar ingredientes nativos em seus pratos.

Reconhecimento

Antes do prêmio de melhor chef mulher da América Latina, Marsia já havia conquistado o o reconhecimento do senado boliviano pelo trabalho em prol dos princípios de sustentabilidade e de reavaliação de técnicas e produtos ancestrais como parte fundamental da sua prática, e foi finalista do S.Pellegrino Young Chef Academy, em 2017.

“Além de ser uma chef excepcional, Marsia Taha Mohamed também é pesquisadora, colaboradora e promotora de comunidades. Ela tem um compromisso inabalável com a preservação e a valorização da culinária pré-hispânica em seu país”, elogia William Drew, diretor de conteúdo do Latin America’s 50 Best Restaurants.

“É uma grande honra receber esse reconhecimento ao lado de uma longa lista de mulheres inspiradoras que vem liderando a revolução do nosso setor e que construíram as bases para que eu e outras chefs pudéssemos prosperar. Ser escolhida entre tantas chefs talentosas do continente me deu muito orgulho, mas também é uma grande responsabilidade”, diz Marsia.

Entre as vencedoras de edições anteriores do prêmio estão brasileiras como Janaína Torres, Manu Buffara e Helena Rizzo.

