Chef brasileira celebra comando de restaurante no Louvre

Alessandra Montagne colhe os frutos de uma bem-sucedida carreira internacional na gastronomia. Nascida no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, e criada em Poté (MG), a chef faz sucesso em Paris com o restaurante Nosso há 17 anos, e passa a comandar um dos restaurantes do Museu do Louvre. Em visita ao Brasil para preparar três jantares em São Paulo e na Bahia, ela revê sua trajetória em conversa exclusiva com CLAUDIA e fala do bom momento profissional.

“Eu sempre amei cozinhar, mas nunca imaginei fazer da gastronomia uma profissão. Eu decidi entrar em uma escola de gastronomia com 30 anos! E descobri o quanto eu amava isso. Minha cozinha foi muito bem recebida pelos franceses. Desde o primeiro dia, meu restaurante estava cheio. Foi uma surpresa pra mim, eu não estava esperando”, diz Alessandra, que se mudou para lá aos 22 anos, sem falar o idioma.

O “abraço” dos franceses veio quando inaugurou o restaurante Tempero – as filas dobravam o quarteirão, o que chamou a atenção do chef Alain Ducasse, que virou seu “padrinho” ao se apaixonar pela comida. O apoio a fez ampliar os horizontes e abrir o Nosso, no qual a filosofia é uma cozinha de desperdício zero, com toques brasileiros.

Ducasse a anunciou como um dos nomes do seleto grupo de chefs que assumirá a operação dos restaurantes do Museu do Louvre nos próximos dez anos. Embora não possa revelar detalhes da nova empreitada, Alessandra – que continuará à frente do Tempero e do Nosso – não esconde a felicidade.

“Às vezes, eu fico meio sem acreditar. O meu trabalho chegou ao Brasil há pouco tempo, e a maneira como o meu povo me acolheu curou todas as minhas feridas”, afirma.

Cozinhar no Brasil

De volta ao Brasil para dois jantares no restaurante Vista Ibirapuera, em São Paulo, nesta quarta (14) e quinta-feira (15), com menu de 5 etapas (R$ 990) harmonizado com vinhos brasileiros e franceses, champanhe e um coquetel, e também para um jantar franco-brasileiro em quatro etapas no dia 24 de agosto no Barracuda Hotel & Villas, em Itacaré (BA), inspirado nos ingredientes regionais da Bahia ao lado do chef Fernando Luz, ela fala sobre a tensão em preparar algo para os brasileiros.

“Estou super ansiosa! Um pouco estressada também! Estou trazendo toda a minha equipe, e uma parte dela nunca veio ao Brasil. É super importante que eles gostem do meu país e também é muito importante que os brasileiros gostem do jantar que estamos preparando com muito carinho há meses.”

Inspiração e exemplo para outras mulheres

Apesar da trajetória vitoriosa, Alessandra confessa ter dificuldade em ser vista como um exemplo para outras mulheres que sonham em garantir espaço na gastronomia.

“Eu sou só uma cozinheira. Acho importante não perder isso de vista. Eu aconselho a toda mulher, preta, branca ou parda, a lutar pelos seus direitos e seus sonhos. Nada é impossível. O caminho às vezes é árduo, mas, quando a conquista chega, o sabor dela é tão bom! Aconselho também as mulheres a se unirem e se ajudarem entre elas! Muito importante um apoio feminino.”

Quem pensa que a brasileira pretende parar por aí, engana-se. “Tenho muitos sonhos, preciso de mais umas 10 vidas pra conseguir realizar todos”, conta.

Cardápio dos jantares de Alessandra Montagne no Brasil:

Snacking

Tartelette de beterraba, ameixa seca, ricota e dill

Sourdough da casa, enguia defumada, creme de agrião

Brioche da fazenda de Poté e manteiga da casa

Entrada

Creme de cogumelo Paris, trigo sarraceno, pickles de cogumelo, caramelo de cogumelo, pó de salsinha e shimeji branco

Principal 1

Lagosta levemente cozida, mucilagem do cacau com pimenta de cheiro e coentro e praliné salgado de caju com yuzu

Shot

Melancia, pimentão vermelho e crumble de azeitona preta e salicórnia

Principal 2

Filé mignon de vitela com purê de abóbora com cravo, picles de abóbora, crispy de repolho, trufa negra e rôti de vitela

Pré-sobremesa

Espuma de limão verde com cardamomo verde, sorvete e picles de marmelo

Sobremesa

Baba cachaça de morango, creme de tomilho e sabugueiro e morangos frescos

Vista Ibirapuera

Quando: 14 e 15 de agosto, às 19h

Onde: Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, 8º andar (cobertura do MAC USP), Vila Mariana

Quanto: R$ 990

Informações: (11) 2658-3188

Barracuda Hotel & Villas

Quando: 24 de agosto, às 20h

Onde: Rua Pedro Longo, 600, Itacaré, Bahia

Quanto: R$ 360

Informações: (73) 3199-9025

