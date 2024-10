Halloween: docinhos divertidos para fazer com as crianças

O Halloween é uma época de muita diversão, especialmente para crianças, que podem se fantasiar e ganhar gostosuras dos vizinhos. Além das roupas assustadoras, uma parte essencial dessa celebração são os doces, que podem ser feitos em família. Por isso, trouxemos algumas dicas perfeitas para a ocasião.

De acordo com Walkyria Fagundes, chef de confeitaria do restaurante AE! Café & Cozinha, é possível adaptar diferentes receitas para o evento. “Como o Halloween puxa mais para a estética do que o sabor, é possível fazer a sua receita favorita de doce e só dar aquele acabamento que remeta a data”, informa a chef confeiteira”, diz.

A confeiteira informa que a abóbora é o ingrediente mais coringa, pois agrada a maioria das pessoas no Halloween, principalmente por já ser utilizada para o próprio preparo dos doces. A profissional também cita o chocolate e o marshmallow como recomendações.

Sobre sugestões de doces, Walkyria menciona: “Uma ideia legal é fazer uma bolacha, no estilo ginger bread, e finalizar com balinhas no formato de dentadura”.

Ingredientes

360g de farinha de trigo

4g de gengibre em pó

2g de canela

6g de fermento

Cravo

1g de noz moscada

1g de sal teaspoon salt

170g de manteiga pomada

150g de demerara

120g de melaço

1 ovo à temperatura ambiente

Modo de preparo

Para reproduzir a receita, basta bater a manteiga com o açúcar e o melaço até ficar um creme fofo. Em seguida, entre com o ovo e os ingredientes secos, e bata o suficiente para misturar tudo.

Caso queira fazer à mão, abra a massa entre dois papéis manteiga e deixe esfriar até que fique dura. Depois, corte com o aro redondo e ao meio e coloque em uma assadeira. Deixe por 15 minutos ou até que doure, em forno pré-aquecido a 170º. Por fim, recheie com geleia de frutas e coloque a dentadura entre as duas metades.

Outras opções

Walkyria comenta sobre algumas ideias criativas para a apresentação e destaca outros docinhos que podem ser preparados na data especial. “Teve uma época em que o cakepop estava muito em alta e é um preparo relativamente fácil, que traz beleza para a mesa”.

Ela complementa, destacando a elaboração de doces de forma atrativa para as crianças: “Preparos com bolachas e cookies e decoração de glacê são muito bonitos. Tem opção de bombons ou formas de chocolates com temas de Halloween. Cupcakes com pasta americana também são legais, é quase como brincar de massinha.”

Decoração

A estética, de modo geral, é muito importante no Halloween. E, por isso, a chef do restaurante AE! Café & Cozinha aponta o glitter comestível com glacê que dê para desenhar.

“Outra dica bacana é utilizar criativamente alguns ingredientes já prontos, que podem ajudar a criar formatos. Alguns exemplos: um biscoito preto cortado ao meio pode se transformar nas asas de um morcego; um chocolate pronto pode ser o corpo de uma aranha; um morango pode ser a base do corpinho de um fantasma”, exemplifica.

E para envolver as crianças neste processo, a solução é pensar em elaborações compatíveis com as habilidades e a idade. “O mais importante é pensar em decorações que não sejam muito complexas, para que a criança não tenha dificuldade em fazer, até para não gerar frustração”, finaliza.

